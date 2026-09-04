Fundación CB inaugura Espacio Casa Alba en Badajoz con una exposición de Goya, Dalí y Picasso

Fundación CB ya ha inaugurado el Espacio Casa Alba, un nuevo enclave cultural situado en la calle San Juan, 7. Decenas de personas han abarrotado este espacio, que ha abierto sus puertas con una propuesta de altísimo nivel: la exposición 'Las Tres Tauromaquias: Arte y Tragedia', una muestra que reúne 40 grabados de Francisco de Goya, cinco litografías de Salvador Dalí y 28 grabados de Pablo Picasso. Promovida por Fundación CB en colaboración con la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber) y la Universidad Europea del Atlántico, la exposición podrá visitarse desde este viernes hasta el próximo 25 de octubre.

El acto de inauguración ha contado con la participación de Francisco La Moneda, presidente del Patronato de la Fundación CB, quien ha destacado el triple impacto del nuevo espacio y su capacidad transformadora eel casco antiguo. La Moneda ha subrayado que la entidad abre un inmueble con tres vértices fundamentales: "El ámbito educativo, el social y el cultural". Además, ha recordado la trascendencia social del proyecto, indicando que "las plantas superiores van a ser destinadas a 14 apartamentos para entre 25 y 30 personas con discapacidad". Sobre la muestra artística que inaugura la sala, el presidente ha valorado la extraordinaria oportunidad de contemplar juntos a tres maestros universales, señalando que "es la segunda vez que se unen sus obras en una exposición como esta".

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha felicitado a la fundación por su firme compromiso con el patrimonio y la vida social de la ciudad. Gragera ha celebrado el rescate de un inmueble histórico para el uso comunitario, recordando que "es un edificio que durante muchos años ha estado dedicado al ocio nocturno y que ahora se abre a la ciudadanía desde la cultura y el conocimiento". El regidor ha expresado el reconocimiento de la ciudad a la labor que realiza la entidad en el entorno urbano, afirmando que "Badajoz no sería la misma sin la actividad continua, constante y decidida de Fundación CB en su casco histórico".

Fundación CB inaugura Espacio Casa Alba en Badajoz con una exposición de Goya, Dalí y Picasso / David Guilherme

El arte y la tauromaquia en su primera exposición

Por su parte, el diputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha querido resaltar la constante presencia institucional en la revitalización del centro y la sinergia existente con Fundación CB. Cabezas ha destacado el trabajo conjunto y ha indicando que "la Diputación de Badajoz lleva muchos años con presencia en el casco antiguo" a través de sus conservatorios y museos. Respecto a la temática de la exposición y su influencia en el arte, el diputado ha señalado que "la tauromaquia ha sido fuente de inspiración para muchos creadores del ámbito de la cultura, la literatura, la música o el cine". Asimismo, ha enfatizado el valor cualitativo de la propuesta expuesta: "Aquí estamos hablando de arte, de cultura de calidad".

En representación de Funiber ha intervenido el director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos y de la Iberofonía, Frigdiano Álvaro Durántez, quien ha ensalzado la relevancia histórica de la región en la proyección exterior de España. "Extremadura es una tierra fundamental, la principal que ha dado la gran proyección exterior histórica de España", ha afirmado durante su discurso. Asimismo, ha reflexionado sobre el papel estratégico que desempeña la provincia en la integración del espacio lingüístico e ibérico, asegurando que "Extremadura y Badajoz están llamadas a ser la zona cero de la iberofonía". A su juicio, la cultura actúa como un elemento cohesivo de alcance global: "La obra cultural de una fundación internacional al servicio de España y del mundo hispánico".

Al acto inaugural también han asistido José Antonio Casablanca, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, e Iván Manzano, director de Fundación CB. El Espacio Casa Alba consolida así la propuesta estratégica para revitalizar el casco antiguo, contribuyendo a la puesta en valor del patrimonio cultural de Badajoz y a la integración social.