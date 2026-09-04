Montijo recupera el espíritu de su feria con un nuevo modelo en el recinto ferial

Montijo se prepara para celebrar su feria del 7 al 13 de septiembre con una novedad que pretende recuperar parte del espíritu tradicional de estas fiestas: el traslado de la actividad de mediodía y tarde al recinto ferial. El ayuntamiento apuesta así por volver a dar protagonismo a este espacio y fomentar que vecinos y visitantes disfruten allí de buena parte de la jornada festiva.

La medida supone un cambio respecto al modelo de los últimos años, en el que gran parte del tardeo se desarrollaba en el centro del municipio, especialmente en la plaza. Para facilitar la transición, el ayuntamiento proporcionará casetas a los establecimientos hosteleros que quieran instalarse en el recinto, asumiendo los gastos de montaje para que los bares puedan trasladar allí su actividad.

La concejala de cultura, María Dolores Gutiérrez, explica que el objetivo es "volver a recuperar el antiguo modelo de feria" e incentivar que la gente acuda al recinto ferial "desde mediodía, continúen por la tarde e incluso que enganchen con la noche en el recinto ferial".

Una semana llena de música

La feria arrancará el lunes 7 de septiembre con el concierto de Aarón Sevilla, a las 22.00 horas en el campo de fútbol Emilio Macarro. La concejala asegura que "ya se han vendido cerca de 4.000 entradas". La venta anticipada, inicialmente de 20 euros, se sitúa actualmente en 25 euros, y las localidades podrán adquirirse hasta el mismo día del concierto, siempre que no se complete el aforo.

El martes, la programación del recinto ferial comenzará a las 16.00 horas con Fatigas del Ritmo, seguido de Aurelio Gallardo y DJ. Por la noche, la caseta municipal acogerá una orquesta dirigida especialmente al público de mayor edad. El miércoles, por su parte, se celebrará la tradicional comida del mayor en la caseta municipal. Por la tarde, el recinto ferial volverá a concentrar la música con La Pólvora de la Calle, DJ Miguelito Veneno y un tributo a Marea y Extremoduro.

El jueves será el turno de la música nocturna, mientras que el viernes la actividad regresará al recinto ferial desde las 16.00 horas con Rumbita y Olé, DJ Alberto Sánchez y un tributo a Manuel O'Burro y Compañía. La caseta municipal contará con la orquesta Acuario. El sábado, Manito Rumbero y DJ Andy Acevedo pondrán música a la tarde

La feria concluirá el domingo con una actividad de churros con chocolate, especialmente dirigida a las personas mayores, que servirá como broche final de las fiestas.

Horas sin ruido

La programación incorpora también una de las medidas que el ayuntamiento mantiene desde hace tiempo: las horas sin ruido. El jueves se desarrollará de 20.00 a 21.00 horas, mientras que el viernes y el sábado será de 21.00 a 22.00 horas. "No solamente los niños con problemas de algún tipo de trastorno autista, muchos niños que son muy sensibles a los ruidos", señala la concejala, que destaca la buena acogida de esta medida.

El Ayuntamiento de Montijo considera que la música en directo es una de las principales herramientas para atraer público al recinto ferial. La concejala reconoce que el nuevo modelo "supone una apuesta" y que será necesario comprobar su funcionamiento, pero defiende la importancia de recuperar ese espacio como centro de la feria.

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Con todo este cambio, se busca que la feria vuelva a tener un espacio de referencia, recupere afluencia y refuerce su carácter de celebración compartida. Una vuelta a los orígenes que, este año, tendrá como escenario principal el recinto ferial.