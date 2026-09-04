El Museo Arqueológico de Badajoz abre sus puertas en la Noche en Blanco con una nueva propuesta

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz participará este sábado en la celebración de la Noche en Blanco de la capital pacense. La institución ha preparado una programación especial orientada a acercar al patrimonio histórico y la riqueza arqueológica de Extremadura a la ciudadanía.

Durante la jornada, los asistentes podrán recorrer las distintas salas que albergan la colección permanente y contemplar alguna de sus piezas más emblemáticas de la historia de la provincia, entre las que destacan las Caras del Turuñuelo, descubiertas en el yacimiento de Guareña.

Como gran novedad de esta edición, el museo presentará un proyecto piloto en el que se exhibirán imágenes de destacadas piezas y de los principales yacimientos arqueológicos visitables en la provincia. La iniciativa tiene como objetivo animar a los visitantes a conocer sobre el terreno estos enclaves patrimoniales, extendiendo la labor divulgativa más allá del propio las salas de exposición.

Con este proyecto se pretende ir incorporando nuevas dinámicas innovadoras que conecten la visita al museo con la exploración de los espacios arqueológicos repartidos por la provincia, impulsando un mayor conocimiento del patrimonio cultural de Extremadura.

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La participación en la Noche en Blanco se enmarca en el compromiso de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental con la conservación, investigación y difusión del patrimonio histórico de Extremadura, acercándolo a nuevos públicos mediante actividades innovadoras y accesibles.