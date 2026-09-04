Only Funks lleva el funk y el soul a la terraza de verano del López de Ayala este viernes

Este viernes 4 de septiembre continúa en la terraza de verano del teatro López de Ayala el programa ‘Las Verbenas del López’ y, en esta ocasión, le toca el turno al grupo pacense Only Funks. El inicio del concierto está previsto para las 22.00 horas, aunque la apertura de puertas se realizará a las 21.00. Durante esa hora, el DJ Pedro Caballero amenizará el acto con una selección de música actual. El precio de las entradas es de 12 euros, tanto en palcos como en butaca.

Only Funks presenta grandes éxitos del funk y el soul. Es una banda formada por músicos de amplia trayectoria dentro de la escena musical extremeña: Miguel Ángel Gaviro con la voz, Manuel Sánchez al bajo, Jesús Ceballos a la batería, Alberto Terrón con los teclados y Dani Arbizu a la guitarra. Con raíces en el soul clásico, el funk más elegante y el groove contemporáneo, el grupo nace de la unión de estos cinco músicos de Badajoz con décadas de experiencia sobre los escenarios y una pasión común por la música negra en directo.

La banda ofrece un espectáculo potente, elegante y lleno de energía, donde conviven el funk más bailable, el soul de corte clásico, pinceladas de rhythm & blues y arreglos modernos que convierten cada concierto en una experiencia vibrante. Only Funks apuesta por un directo sólido y dinámico, pensado tanto para amantes de la música en directo como para públicos que buscan bailar y disfrutar de una noche llena de groove.

No es solo un grupo de versiones; es una celebración del ritmo. Afincada en Badajoz, la banda nace de la inquietud de cinco músicos con una trayectoria que se cuenta por décadas. Su propuesta se centra en el Soul, Funk y R&B, rescatando la energía de los clásicos y aportando la solvencia interpretativa que solo años de escenarios pueden otorgar. Con un directo diseñado para el movimiento, ONLY FUNKS combina precisión técnica con una puesta en escena vibrante, ideal para festivales, salas de conciertos y eventos que busquen calidad musical indiscutible.

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El set list de Only Funks incluye una cuidada selección de éxitos que definieron una época y que siguen haciendo vibrar a todas las generaciones. Temas de Joe Cocker, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Tom Jones, Barry White o los clásicos de James Brown y Simply Red.