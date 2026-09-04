A pie de calle
El parque Bioclimático, 16 años como espacio de ocio en Valdepasillas (Badajoz)
En la segunda temporada, La Crónica visita este parque conocido por su característico géiser, que actualmente permanece apagado debido a las labores de limpieza del lago
El Parque Bioclimático de Badajoz se ha convertido en uno de los espacios verdes de referencia en Valdepasillas y en un lugar habitual para el paseo, el deporte y el ocio de las familias. Inaugurado en noviembre de 2010, su construcción permitió transformar un antiguo terraplén sin uso en una zona verde con una de las estampas más reconocibles del barrio: su géiser, aunque actualmente permanece apagado debido a las labores de limpieza del lago.
El proyecto contó en su momento con una inversión de 1,6 millones de euros y permitió recuperar este espacio situado entre viviendas y edificios y próximo a establecimientos de hostelería. En su entorno se encuentran también el Instituto Bioclimático, construido en 1997 y en el que, a partir del próximo 10 de septiembre, estudiarán 620 alumnos, y Apnaba, la Asociación de Padres de Personas con Autismo de Badajoz.
Más de una década después de su inauguración, el espacio recibió en 2024 una nueva actuación. Se destinaron unos 180.000 euros a la renovación de los juegos infantiles y la reparación de la fuente, mejorando así algunas de las instalaciones destinadas al uso diario de vecinos y familias.
El parque mantiene actividad durante todo el año, aunque es en los meses de verano cuando adquiere un protagonismo especial. El espacio acoge numerosos talleres y propuestas de 'Vive el Verano', dirigidos especialmente a los niños y las familias de la zona.
Pasear, jugar o practicar deporte son algunos de los usos cotidianos de un parque que, desde su apertura en 2010, forma parte de la vida del barrio.
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