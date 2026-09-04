El proyecto del nuevo circuito de BMX de Badajoz se retoma por el auge de aficionados

Nunca se llegó a descartar, pero sí se pospuso sin fecha. Hasta ahora. El Ayuntamiento de Badajoz ha retomado el proyecto para construir un nuevo circuito de BMX en una parcela ubicada muy cerca del pabellón de Antonio Domínguez y el centro de salud de Ciudad Jardín. Ya se ha licitado la redacción de su diseño por poco más de 17.000 euros y la inversión que se estima supera los 971.000 euros.

El actual circuito de BMX de Valdepasillas se ha quedado pequeño para la cantidad de aficionados que mueve esta modalidad, en auge en la ciudad, según reconoce el concejal de la Fundación Municipal de Deportes, Juan Parejo. «Las disciplinas de BMX son ahora mismo de las más pujantes en Badajoz y hay una gran demanda. No creo que haya una ciudad con más campeones de España en BMX que la nuestra», presume.

La «buena labor» de los dos clubes locales que hay de esta disciplina, el Club Zero y el Club BMX Badajoz, ambos capitaneados precisamente por campeones nacionales, consiguen «no solo arrastrar a muchísimos niños, sino también a muchos mayores que se han reenganchado a la competición en categoría máster», explica el concejal de la FMD.

Lista de espera

Los clubes de BMX tienen lista de espera en las Escuelas Deportivas Municipales y para atender al gran número de aficionados a este deporte -que ya encabeza el de los más demandados junto al fútbol, elvóleyy, el patinaje y el baloncesto- se va a habilitar el nuevo circuito de Antonio Domínguez, que podrá acoger competiciones ibéricas e internacionales.

Aunque el diseño no se conocerá hasta que se redacte el proyecto, el pliego de condiciones ya recoge las características generales con las que debe contar, que se han puesto en común con los clubes. Así, dispondrá de una pista de cuatro tramos rectos de diferente dificultad y tres curvas y dos rampas de salida, bajo las que se ubicarán las edificaciones correspondientes a dotaciones, servicios e instalaciones.

También contempla explanadas de aparcamiento y para la colocación temporal de elementos durante la celebración de las competiciones, como gradas, área de equipos y preparación, puesto de cronometraje, torre e locutores, plataformas para los comisarios de las pruebas y baños desmontables, entre otras.

«Polo deportivo»

Parejo destaca que, una vez que esté construido el nuevo circuito de BMX, junto con el pabellón deportivo de Antonio Domínguez -donde se practica balonmano y fútbol sala- y el campo de fútbol del Cerro de Reyes, muy próximo, esta zona se convertirá en un «polo deportivo» en el entorno del Rivillas, cuyos paseos también son muy utilizados por los ciudadanos para correr y caminar.

Aún no se ha decidido si, una vez que el nuevo circuito de BMX esté operativo -es pronto ahora para aventurar una fecha-, se mantendrá el actual de la avenida José María Alcaraz y Alenda. El concejal apunta a que habrá que valorar la demanda que cuando llegue el momento, porque si los aficionados siguen creciendo, a lo mejor se necesitan los dos.

De momento, el de Valdepasillas va a estrenar rampa de salida a partir del próximo mes de octubre. El ayuntamiento ya ha adjudicado las obras para modernizar estas instalaciones, lo que permitirá ganar en seguridad y que puedan acoger competiciones oficiales.

La actual rampa presenta numerosos fallos que hacen inviable la celebración de estos campeonatos. La nueva se está fabricando y en cuanto llegue se colocará. Parejo explicó que se ha decidido esperar y no iniciar las obras antes para no interrumpir más de lo necesario la actividad habitual en el circuito.

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Esta rampa de salida, según aclaró el concejal de la FMD, se podrá trasladar al nuevo circuito de Antonio Domínguez si fuera necesario.