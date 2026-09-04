Silvia González presenta su precandidatura a la alcaldía de Badajoz por el PSOE: "Es el culmen a un proyecto que comenzó hace años"

Silvia González ha formalizado este viernes su precandidatura del PSOE a la alcaldía de Badajoz para las elecciones municipales de 2027. La secretaria general de los socialistas pacenses y portavoz del grupo municipal ha registrado su candidatura en la sede del partido, en la calle Ramón Albarrán, acompañada por parte de su equipo. Su paso era esperado y convierte en oficial una decisión que, según ha explicado, representa "el culmen a un proyecto que comenzó hace ya años".

González es la tercera socialista que confirma su intención de competir por la candidatura, después de Concha Baños y Anselmo Solana. A ellos se ha sumado Fernando López Salazar, cuya entrada en la carrera fue anunciada el jueves y eleva a cuatro los nombres que, por ahora, participan en el proceso interno. La actual secretaria general afronta las primarias después de haber ganado en mayo de 2025 las elecciones para dirigir el PSOE local, con el 58% de los votos.

Con este antecedente, ha señalado que "para sorpresa de nadie, hoy anuncio mi precandidatura a las elecciones municipales del 2027, pero antes a las primarias del PSOE local de Badajoz".

Una candidatura que presenta como "culmen" de su trayectoria

La dirigente socialista ha presentado su candidatura como la consecuencia lógica de su trayectoria política. Lleva siete años como concejala en el Ayuntamiento de Badajoz y en la actual legislatura ocupa el número dos de la lista socialista, después de haber sido número cuatro en la anterior. A ello suma, desde hace algo más de un año, la responsabilidad de dirigir la agrupación local y la portavocía municipal.

"Realmente llegamos aquí de una manera natural", ha defendido González. A su juicio, el anuncio supone la culminación del trabajo desarrollado por su comisión ejecutiva municipal desde que asumió la dirección política del PSOE de Badajoz. Desde la portavocía, además, reivindica "una labor de oposición importante al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Badajoz".

Silvia González junto a parte de su equipo como precandidata a la alcaldía de Badajoz por el PSOE. / David Guilherme Carnerero

Los poblados, una de las prioridades de su precandidatura

Los poblados ocupan un lugar destacado en el planteamiento inicial de su candidatura. González ha anunciado que Sara Durán, portavoz adjunta del grupo municipal socialista y representante de los poblados, será una de las personas que representen su precandidatura, junto a Benito Ramos.

"Quiero mostrar la especial atención que desde el equipo mostramos hacia los poblados que han tomado especial relevancia en los últimos meses", ha afirmado. La socialista relaciona esta apuesta con los cambios realizados durante el último año en la agrupación local, donde, según ha explicado, los poblados han pasado a tener "una participación mucho más activa" en lo que es la vida diaria de su organización.

Su equipo también quiere poner el foco en los colectivos y asociaciones de Badajoz. Silvia González ha repasado los encuentros mantenidos con asociaciones vecinales, deportivas y culturales y las visitas realizadas a barrios y poblados. "Han sido unos meses apasionantes donde hemos recorrido las calles, los barrios, asistido a actos políticos, inauguraciones, ferias y fiestas variadas", ha relatado.

Silvia González posa en la sede del PSOE de Badajoz en la mañana de este viernes. / David Guilherme Carnerero

Ese contacto con la ciudad, asegura, ha servido para recoger demandas y trasladarlas a la actividad municipal, pero también para percibir respaldo. "Ha sido la oportunidad no solo de tomar contacto con la ciudadanía y recoger sus demandas que hemos trasladado desde nuestra labor de oposición al pleno municipal, sino también ha sido el momento de recoger todo ese apoyo y cariño que hemos notado en la ciudad de Badajoz y sus habitantes".

"Es lo que nos ha llevado a este momento y a culminar en este paso que hoy anunciamos", ha resumido.

González quiere construir primero el proyecto con la militancia

González no ha querido adelantar nada de su programa electoral. Defiende que las propuestas deben construirse primero con sus compañeros de partido, dentro de un proceso que todavía se encuentra en su primera fase. "Los detalles en un primer momento tengo que compartirlos con la militancia", ha explicado.

La precandidata insiste en que ahora se decide quién encabezará la futura lista, pero que después habrá que elaborar un proyecto y un equipo con participación de toda la organización. "Aquí lo que estamos decidiendo es quién encabeza la lista. Después hay que construir un proyecto y un equipo de personas", ha señalado.

Y ha insistido en esa idea: "Hay que construir un proyecto, pero no solo con esa candidatura, sino con toda la agrupación". Su intención es incorporar a militantes y simpatizantes que quieran participar y también a los distintos territorios de Badajoz. "Lo que se construye después es de todos y cada uno de las personas que conforman la agrupación y sus poblados", ha añadido.

"Me siento muy respaldada por la militancia"

La apertura de la agrupación a la ciudadanía es otra de las señas de identidad que reivindica González. Ha recordado las jornadas sobre vivienda celebradas fuera de la sede socialista y los encuentros sobre homologaciones y convalidaciones de estudios, en los que participaron ciudadanos de distintos perfiles.

"Lo que hemos buscado es echar abajo los muros, abrir la casa del pueblo a toda la gente de Badajoz y tener mucha presencia en barrios, poblados y en la vida de la ciudad", ha explicado. A su juicio, ese trabajo ha permitido marcar ya unas líneas de actuación que tendrán que concretarse en el proyecto electoral.

La secretaria general también ha defendido el respaldo que, según asegura, siente entre los militantes. Su victoria en las primarias de 2025 frente a Concha Baños y Anselmo Solana constituye el principal precedente de su fortaleza interna, aunque la elección de la candidatura a la alcaldía es un proceso diferente.

"Sí, me siento muy respaldada por la militancia", ha respondido al ser preguntada por esta cuestión. "Si no fuera así, no hubiera dado el paso, evidentemente". Ha recordado que su candidatura a la secretaría general obtuvo "unos números muy buenos" y que desde entonces ha percibido respaldo en las distintas asambleas, proyectos y actividades organizadas por la agrupación.

Primarias como "sano ejercicio de democracia interna"

La presencia de varios aspirantes no le preocupa. Al contrario, González considera que la competición interna demuestra la existencia de distintas opciones dentro del PSOE de Badajoz. "Eso supone el sano ejercicio de democracia interna", ha defendido.

"Esto demuestra la libertad de elección", ha añadido. "Aquí sana democracia interna de arriba abajo en nuestro partido y así quien salga tiene el respaldo de toda la militancia", ha afirmado.

El plazo para presentar precandidaturas termina el lunes. El martes se verificará que los aspirantes cumplen los requisitos y, desde el miércoles, comenzará la recogida de avales. Cada candidatura deberá reunir entre el 15% y el 20% de los apoyos de la militancia para continuar. Después llegará la campaña informativa y, finalmente, la votación. Los socialistas de Badajoz decidirán el 26 de septiembre quién encabezará la candidatura del PSOE a la alcaldía en las municipales de 2027, salvo que previamente se alcance un acuerdo.