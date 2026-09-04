Se suspende el concierto de este viernes en el López de Ayala por la previsión de lluvia

El teatro López de Ayala de Badajoz acaba de informar de la suspensión del concierto de Onlyfunksen, previsto para esta noche de viernes en la terraza.

Según ha explicado el teatro, debido a las previsiones meteorológicas para esta noche, el concierto programado para hoy, viernes 4 de septiembre, de Onlyfunksen la Terraza de Verano queda suspendido.

La nueva fecha de celebración del concierto de la banda pacense será anunciada a través de nuestra página web y redes sociales cuando esté cerrada.

El importe de las localidades adquiridas por internet se reembolsará de manera automática utilizando el mismo método de pago empleado durante la compra, sin necesidad de que los usuarios realicen ningún trámite adicional. Si las adquirió en la taquilla, puede personarse en la misma para que le sea reintegrado el importe por el mismo medio de pago original.

Desde el teatro López de Ayala lamentamos profundamente las molestias que esta cancelación, ajena a la voluntad de la organización y de los artistas, pueda ocasionar al público.