La Virgen de la Soledad de Badajoz se traslada a la catedral para celebrar su novena hasta el día 15

La Virgen de la Soledad, patrona de Badajoz, ha recorrido las calles de la ciudad en el tradicional traslado desde su ermita hasta la catedral con motivo de la celebración de la novena. En el templo permanecerá hasta el próximo día 15, cuando vuelva a su sede para celebrar su día grande.

Aunque la costumbre dicta que este desplazamiento hacia el templo se realice cada 5 de septiembre, la junta de gobierno de la hermandad ha optado por adelantar la salida a la tarde de hoy, 4 de septiembre. La decisión ha buscado evitar el solapamiento con la celebración este sábado de la Noche en Blanco.

Según ha explicado el hermano mayor, Francisco Javier Gutiérrez, este traslado llega envuelto en una atmósfera singular. Con motivo de la concesión del título honorífico de alcaldesa perpetua de Badajoz a la Virgen de la Soledad, la hermandad ha querido realizar un recorrido de ida más festivo y lucido. Por ello, se ha abandonado el trayecto más directo que se utilizaba habitualmente (subir la calle Vicente Barrantes) para realizar un camino más amplio por el Casco Antiguo. Gutiérrez destaca que "este año, con la importancia del nombramiento que va a recibir, hemos decidido que el traslado a la catedral también debería ser un traslado festivo por la alegría que supone recibir este título".

Un itinerario singular y una entrada solemne

La comitiva se puso en marcha pasadas las 20.30 horas desde la ermita de la Virgen y ha llegado antes de las 22.00 horas a la catedral. El itinerario ha discurrido por la calle Francisco Pizarro y el convento de las Descalzas hasta llegar a la calle Juan Carlos I, donde ha subido por Obispo San Juan de Ribera hasta desembocar en la plaza de España.

El punto culminante del trayecto ha sido el acceso al templo. Mientras que en los traslados habituales de la novena la Virgen suele entrar de forma más rápida por la puerta del Cordero, hoy ha cruzado el umbral por la puerta principal de la catedral. Este gesto buscaba dignificar la llegada de la patrona a la sede del obispado antes de sus días grandes.

En el plano iconográfico, la Virgen de la Soledad ha procesionado esta tarde en parihuelas y ataviada de gala, luciendo su saya y manto bordados íntegramente en plata. Se reserva así el histórico traje bordado en oro para el día de la festividad.

¿Quiénes la portan?

Un aspecto identitario de esta jornada es el protagonismo de las mujeres en el porte de la imagen. Durante los traslados de la novena, es tradición que la Virgen no sea llevada en paso procesional, sino en parihuelas a hombros de un grupo de 20 portadoras. Esta cuadrilla, integrada por unas 60 mujeres, se ha ido turnando progresivamente a lo largo del recorrido. "Son ellas las que tienen el privilegio de llevar a la Virgen", matiza Gutiérrez.

El cortejo que ha acompañado a la imagen integra a todos los estamentos de la cofradía, reflejando el carácter familiar de la institución. En la comitiva han participado los miembros de la Junta de Gobierno encabezados por el hermano mayor, las camareras -pieza fundamental en el cuidado de la Virgen-, además de representaciones del cuerpo de nazarenos, diputados de orden y los propios costaleros de las distintas cuadrillas del paso de palio, quienes han colaborado portando insignias y estandartes.

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El traslado de esta tarde ha transcurrido sin acompañamiento de banda de música y es que, la Banda Municipal de Música de Badajoz se reserva de forma exclusiva para el 15 de septiembre. En esa jornada triunfal de regreso, la imagen abandonará la catedral procesionando en su paso de palio y portada por la cuadrilla de costaleros hombres, poniendo el broche de oro a las celebraciones y tras su nombramiento como alcaldesa perpetua.