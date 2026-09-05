Suceso
Un motorista de 21 años, grave tras sufrir una caída en la EX-209 entre Montijo y Guadiana (Badajoz)
El joven sufrió un politraumatismo en el accidente, ocurrido este viernes por la noche, y fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz
Un motorista de 21 años ha resultado herido de carácter grave tras sufrir una caída con su moto en la carretera EX-209, entre las localidades pacenses de Montijo y Guadiana (Badajoz). El accidente se produjo durante la noche de este viernes, 4 de septiembre, en el término municipal de Montijo.
Según recoge el parte del Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura, la llamada de alerta se recibió a las 22.33 horas por una caída de moto registrada entre los kilómetros 31 y 32 de la EX-209, a la altura del término municipal de Montijo. El servicio de emergencias califica el suceso como un accidente de tráfico interurbano con un herido.
Como consecuencia del accidente, el motorista, un varón de 21 años, sufrió un politraumatismo y quedó en estado grave. Tras recibir asistencia sanitaria en el lugar del siniestro, fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde quedó ingresado para recibir atención médica.
Asistencia sanitaria y medios movilizados
El Centro 112 de Extremadura activó distintos recursos de emergencia para atender al motorista herido. En concreto, fueron movilizados una Unidad Medicalizada de Emergencia (UME) del Servicio Extremeño de Salud (SES), efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Montijo y una patrulla de la Guardia Civil.
El aviso recibido en el 112 alertaba de una caída de moto en el tramo de carretera comprendido entre Montijo y Guadiana. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se movilizaron los recursos necesarios para prestar asistencia al herido.
El accidente tuvo lugar en horario nocturno y obligó a desplegar un dispositivo sanitario y de seguridad en este tramo de la EX-209, una vía que conecta las dos localidades pacenses mencionadas. El joven fue finalmente evacuado al Hospital Universitario de Badajoz en estado grave debido a los politraumatismos sufridos.
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