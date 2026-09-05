Preocupación por la planta de biogás en Badajoz: vecinos y empresas cercanas se oponen a su ubicación

La planta biogás de alperujo proyectada en el término municipal de Badajoz, en una finca con entrada por la carretera de Campomayor, está encontrando oposición entre numerosos vecinos, empresas y entidades que muestran su preocupación por las consecuencias negativas que su puesta en marcha conllevará para el entorno, sobre todo los malos olores y otros problemas medioambientales. No se oponen a la planta, sino al lugar donde se va a ubicar, por los riesgos que -consideran- representa para la salud, el tráfico rodado, incendios, fuga de gases o la contaminación subterránea y medioambiental.

El proyecto se encuentra en exposición pública desde el pasado 30 de julio y está promovido por Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Badajoz SL. Consiste en la construcción y puesta en funcionamiento de una planta de biometanización de alperujo. En estas instalaciones se descompondrá la materia orgánica contenida en el alperujo y hojas de olivo para transformarla en biogás y en un residuo sólido «estabilizado». Según recoge el proyecto, el biogás será purificado y refinado para obtener biometano, que será inyectado en la red de gas natural.

Cuando se ha sometido a información pública la solicitud de autorización ambiental, los afectados han empezado a movilizarse y esta semana han celebrado una asamblea en el hotel Las Bóvedas, con la asistencia de representantes de medio centenar de entidades: asociaciones vecinales de urbanizaciones y viviendas cercanas (Río Caya, Rocilla I y Rocilla II, Cuartón del Cortijo, San Fernando y otras), Las Bóvedas, el centro comercial El Faro, Cívitas (que promueve un macroproyecto de viviendas junto al campus universitario), la propia Universidad de Extremadura, el polígono Industrial El Nevero, la Plataforma Logística, también la Federación de Asociaciones de Vecinos y la de consumidores Facua. Cuentan con un equipo jurídico y técnico.

Reconstrucción visual orientativa basada en el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental de la planta proyectada. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Las viviendas más próximas a la planta están en territorio portugués, por lo que estiman que el país vecino tendría algo que decir en materia medioambiental. Según sus cálculos, la distancia de la planta proyectada a las viviendas de Río Caya es de 1.800 metros y también la Plataforma Logística está situada a menos de 2 kilómetros (la mínima, según la ley). Las 9.000 viviendas de Cívitas se sitúan a 2,8 kilómetros de la planta.

Los afectados advierten de que los malos olores no solo se soportarán en el entorno, sino que habrá ‘picos’ que alcancen el casco urbano, además de la proliferación de insectos, porque las balsas están al aire libre. Quienes conocen este tipo de plantas alertan de que, además de alperujo (hojas del olivo, hueso y piel de aceitunas), tratan otro tipo de desechos orgánicos, de cuya fermentación se obtiene el metano.

Su pretensión es presentar alegaciones a la autorización ambiental solicitada. El plazo termina a finales de mes y tienen previsto hacer público su contenido la próxima semana.

La actividad de este tipo de plantas se basa en transformar residuos agrícolas y ganaderos en gas. Pero hay quien duda de sus ventajas, por los problemas de contaminación freática que a su vez originan y el anhídrido carbónico que desprenden en el ambiente, donde disminuye la concentración de oxígeno, además de la producción de sulfuro.

Cien mil toneladas de residuos

La instalación industrial tendrá capacidad de tratamiento de 100.000 toneladas de residuos al año. Se ubicará en una parcela de la finca Rocilla, próxima a Portugal, con una superficie de 151.000 metros cuadrados. El acceso se realizará por un camino comunicado con la carretera BA-020, que es la de Campomayor.

Las instalaciones se compondrán de dos balsas para almacenamiento de alperujo de 50.000 metros cúbicos de capacidad cada una, otra del mismo tamaño para almacenar el digestato líquido (material que queda tras obtener el biogás), un tanque de recepción cubierto equipado con agitadores de inmersión, dos digestores tritón, dos digestores terciarios, un módulo técnico para el biogás, un separador de tornillo y un sistema de ‘upgrading’ para filtrar el biogás y obtener biometano, que se inyecta al gasoducto. También una oficina prefabricada, el sistema de tratamiento de aguas sanitarias mediante fosa de oxidación, una caldera de biomasa y antorcha de seguridad.

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En la ubicación se ha tenido en cuenta que exista una estación de regulación y medida de Gas Natural. Este tipo de metano se tiene que inyectar en una de alta presión, que está muy próxima (a 370 metros del límite, la que procede de Puertollano y Almendralejo hasta Badajoz) para reducir costes.