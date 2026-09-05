El Silencio convierte la Noche en Blanco de Badajoz en una celebración contra el estigma del VIH

El Silencio volverá a poner su particular sello en La Noche en Blanco de Badajoz, una cita en la que el establecimiento participa desde hace 11 años y que, en esta decimoquinta edición, volverá a transformar el Casco Antiguo en un gran escenario cultural. Esta vez, Julián Monge, propietario del local, ha querido llevar a su espacio una propuesta especialmente personal: una instalación dedicada a cuatro décadas de VIH, pero planteada desde la memoria, la resistencia y la celebración.

"Vamos a preparar una movida muy bonita, una celebración que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer en memoria y sobre todo en la felicidad que siento viendo la herencia recibida a través de cuatro décadas de VIH", explica Monge.

Una propuesta muy personal

La propuesta nace de una mirada hacia atrás marcada por la pérdida de amigos y por unos años en los que hablar de VIH estaba inevitablemente ligado al miedo y a la incertidumbre. "Fueron años, honestamente, donde te sentías muy perdido, no sabías qué es lo que iba a pasar", recuerda.

Entre aquellos recuerdos aparecen nombres que siguen formando parte de su memoria. Monge recuerda especialmente a Pedro Martín, su primer amigo de Badajoz, y a Jesús, un artista plástico al que también perdió. "Y así sumas y sumas y sumas", resume, poniendo en pocas palabras el peso de una generación que convivió con el VIH cuando todavía era una enfermedad rodeada de desconocimiento y estigma.

Pero la instalación de El Silencio no pretende quedarse en el dolor. Al contrario. "Hoy en día, como hemos llegado a otra realidad con respecto a la relación que tenemos con el VIH, pues resulta que tenemos que celebrar y que tenemos que sacar lo mejor de estas cuatro décadas", afirma.

Mural de seis por cinco

Y esa celebración tendrá una traducción artística en la fachada y el interior del establecimiento. El artista Adrián Rolo será el encargado de realizar un mural de seis por cinco metros que recorrerá estos cuarenta años a través de distintas referencias y anécdotas vinculadas a artistas españoles e internacionales. "Es una interpretación de estas cuatro décadas con anécdotas en el interior que nos recuerdan a todos estos artistas, tanto españoles como internacionales", explica Monge.

Adrián Rolo ultima los detalles de su mural que engalanará la fachada de El Silencio durante la Noche en Blanco de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

La intervención se completará con discos y bolas de discoteca para convertir El Silencio en un espacio de encuentro y celebración durante la Noche en Blanco de Badajoz. "Pensamos pasar una noche de verdad celebrando que VIH no es más un problema", señala.

Una noche para hablar del VIH sin miedo

Para Monge, uno de los principales objetivos de la propuesta es contribuir a romper el estigma que todavía rodea al VIH. Reconoce que, incluso hoy, existe cierta incomodidad a la hora de hablar abiertamente de la enfermedad. "Todo el mundo no está preparado a escuchar hablar de VIH", admite. Sin embargo, considera precisamente por eso necesario sacar el tema a la calle y normalizarlo.

"Tengo muchísimas personas VIH alrededor mía que están perfectamente bien, que no tienen ningún problema a la hora de vivir normalmente", sostiene. Desde El Silencio quieren que la Noche en Blanco sirva también para reivindicar esa normalidad: "Queremos animar a todos los que estemos en esta movida de VIH que lo vivamos libremente", afirma Monge.

Su mensaje pasa por agradecer a quienes durante estas cuatro décadas han trabajado para combatir la enfermedad y, especialmente, por poner el foco en una batalla que considera todavía fundamental: la lucha contra el estigma.

El Silencio, once años de Noche en Blanco

La propuesta mantiene además una tradición que ya forma parte de la identidad de El Silencio dentro de la Noche en Blanco de Badajoz. "11 años de Noche en Blanco", recuerda Monge.

Durante este tiempo, el establecimiento ha utilizado su fachada y su espacio como un escaparate para propuestas artísticas y reivindicativas. Una de las más recordadas fue la intervención realizada hace dos años junto al artista Luxon, cuando la ropa blanca tendida y el olor a suavizante buscaban provocar en los visitantes una experiencia cargada de nostalgia.

Para Monge, esa capacidad de convertir un establecimiento hostelero en un espacio de expresión forma parte de la filosofía de El Silencio. "Creo que es parte de la filosofía del Silencio, transgredir, mejorar, quitar el moho de las personas que lo necesiten", explica.

Esa vocación está estrechamente ligada también a su regreso a Badajoz después de años de trayectoria fuera de la ciudad. "Creo que haber vuelto a Badajoz después de una trayectoria tan chula como la que he tenido, y no es porque sea vanidoso, sino porque he sido tan feliz y he hecho tantas cosas, es porque tengo la obligación de dejar aquí también lo mío", afirma.

Un espacio abierto a todos

La propuesta de El Silencio se incorpora así a una Noche en Blanco de Badajoz que alcanza este año su decimoquinta edición con más de 180 actividades repartidas por 66 espacios y una programación que se desarrollará principalmente entre las 22.00 y las 3.00 horas.

La celebración arrancará oficialmente a las 21.30 horas en la plaza de España con el videomapping La máquina y llevará música, teatro, patrimonio, exposiciones, talleres y actividades familiares a distintos puntos de la ciudad. La Alcazaba, la Catedral, la Giralda, la ermita de la Soledad y diferentes tramos de la muralla volverán a formar parte de una noche para la que el Ayuntamiento de Badajoz prevé superar de nuevo los 100.000 visitantes.

En ese gran escenario urbano, El Silencio aportará una propuesta que mira al pasado sin quedarse en él y que se abre como un espacio abierto a todos. Una instalación que nace de recuerdos dolorosos, pero que Julián Monge quiere convertir en una celebración colectiva.

"Tenemos que celebrar", insiste. Y esa será, precisamente, la idea que presida su Noche en Blanco.