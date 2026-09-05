Víctor Píriz afronta su nueva etapa en la Junta de Andalucía: "Es el momento de estar en Sevilla"

"Muy contento, muy agradecido por la oportunidad y dispuesto a darlo todo". Con estas palabras afronta el economista y jurista pacense Víctor Píriz Maya su llegada al organigrama del Gobierno autonómico andaluz. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía oficializaba este pasado lunes 31 de agosto su nombramiento como nuevo director general de Proyectos Estratégicos, un departamento adscrito a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que dirige Carolina España.

La incorporación de Píriz supone su regreso a la primera línea de la gestión pública tras completar un paréntesis de un año en el ámbito corporativo en Madrid. En septiembre de 2025 presentó su dimisión como secretario general de Economía, Empresa y Comercio del gobierno extremeño de María Guardiola para dar el salto a la empresa privada. Una experiencia en la capital que el propio Píriz valora de manera muy positiva: "He disfrutado mucho este año en la empresa privada. Ha sido todo un reto, un desafío y toda una experiencia en Madrid, pero, por cuestiones personales, también es el momento de estar en Sevilla".

El nuevo responsable autonómico no aterriza en un terreno desconocido. Su nuevo cometido profesional guarda una estrecha simetría con las responsabilidades ejecutivas que ya desempeñó en la Administración extremeña. "Me surgió la oportunidad en la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, en un área en la que ya trabajé en Extremadura y en la que creo que se pueden hacer muchas cosas y puedo aportar mi valor", explica Píriz, manifestando su pleno compromiso con el proyecto desde el primer minuto: "Vamos al lío desde el primer día. Ya al cien por cien aquí en Sevilla, con muchas ganas de trabajar, de aportar y con un infinito agradecimiento al presidente Juanma Moreno y a la consejera Carolina España por la confianza".

Una sólida trayectoria profesional

Nacido en Talavera la Real en 1975, Víctor Píriz reúne un perfil profesional y técnico versátil. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Extremadura (UEx) y graduado en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) -formación que complementó con posgrados en Administración de Empresas en la Escuela de Organización Industrial (EOI) y en Economía, Empresa y Trabajo por la UEx-, inició su andadura laboral en 2001. Durante siete años estuvo al frente de direcciones financieras en compañías multinacionales como Nestlé y Grupo Herrera.

En 2008 dio el paso al sector público autonómico, primero en el Área de Salud y, después de la mano de Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, donde ocupó los cargos de director financiero, subdirector y, finalmente, director general. Su perfil dio el salto a la política nacional en 2016, cuando fue elegido diputado por Badajoz en el Congreso de los Diputados. Durante tres legislaturas consecutivas (XII, XIII y XIV), Píriz ejerció un papel de notable visibilidad parlamentaria como portavoz de Presupuestos y portavoz adjunto de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Grupo Popular. Además, ha sido profesor asociado del departamento de Economía de la UEx y profesor del área de Economía de la Escuela de Negocios ITAE hasta una excedencia por cargo público en 2012.

Tras su paso por la Cámara Baja, en 2023 se incorporó al equipo directivo de la Junta de Extremadura, asumiendo la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio hasta su dimisión en septiembre del pasado año. Ahora, al frente de la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Junta de Andalucía, asumirá la tarea central de coordinar la llegada y el desarrollo de iniciativas industriales y de inversión estratégica, así como proyectos de aceleración económica de gran impacto para la comunidad andaluza.