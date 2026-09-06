Badajoz acogerá un taller para aprender a comunicar ciencia en redes sociales, medios e inteligencia artificial

Badajoz se convertirá a finales de septiembre en punto de encuentro para investigadores, divulgadores y profesionales interesados en mejorar la forma de comunicar ciencia. FUNDECYT-PCTEX organizará los próximos 29 y 30 de septiembre, en su sede de Badajoz, un taller práctico sobre comunicación y divulgación científica que busca acercar la investigación a la sociedad de una manera más clara, rigurosa y atractiva.

La formación se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas en el salón de actos de FUNDECYT-PCTEX y tendrá un carácter eminentemente práctico. El número de plazas estará limitado a entre 35 y 40 participantes, una medida con la que se pretende favorecer una formación cercana y con espacio suficiente para trabajar sobre los proyectos de los propios asistentes.

La inscripción es gratuita y ya está abierta a través de la página web de la entidad, donde también se puede consultar toda la información sobre el programa.

Cómo comunicar mejor la ciencia

El objetivo del taller es proporcionar nuevas herramientas a quienes desarrollan su actividad en ámbitos relacionados con la investigación, la innovación y la divulgación científica. Según explica la Junta de Extremadura en nota de prensa, la iniciativa pretende mejorar las capacidades de estos profesionales para comunicar sus proyectos de forma "rigurosa, clara y cercana".

Durante las dos jornadas, los participantes aprenderán a identificar a sus diferentes públicos y a adaptar los mensajes a cada audiencia. El programa incluirá también la construcción de mensajes y guiones, la creación y edición de contenidos audiovisuales, el uso de herramientas de inteligencia artificial, la difusión de contenidos científicos en redes sociales y las claves para establecer una relación eficaz con los medios de comunicación.

Uno de los aspectos más destacados será precisamente la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos a investigaciones y proyectos reales. La formación permitirá a los asistentes trabajar sobre sus propios contenidos para que las herramientas aprendidas puedan tener una aplicación inmediata.

También habrá espacio para combatir los bulos científicos

La comunicación científica no solo pasa por explicar los avances de la investigación. El taller abordará también uno de los grandes retos actuales: la desinformación científica.

Según explica la Junta, el programa contempla la "identificación y respuesta ante bulos y desinformación científica", además de estrategias específicas para conectar con determinados públicos, especialmente con los más jóvenes.

El curso también pretende fomentar la colaboración entre investigadores y profesionales de los medios de comunicación, con el objetivo de facilitar que los resultados de la investigación lleguen a la ciudadanía a través de canales y formatos adaptados a los nuevos hábitos de consumo de información.

Cartel promocional del taller práctico que organiza FUNDECYT-PCTEX los días 29 y 30 de septiembre en Badajoz. / La Crónica

Jhoan M. López, el divulgador que suma más de 290.000 seguidores

La formación correrá a cargo de Jhoan M. López, licenciado en Ciencias Ambientales y Máster de Profesorado, divulgador científico y creador del canal Los Profes de Ciencias. López desarrolla desde 2016 contenidos educativos y científicos en redes sociales y cuenta actualmente con más de 290.000 seguidores, además de superar los tres millones de visualizaciones mensuales.

Su experiencia incluye colaboraciones con medios de comunicación, universidades, centros de investigación e instituciones como la Cadena SER, 20 Minutos, el Senado o el Parlamento Europeo. A lo largo de su trayectoria también ha recibido distintos reconocimientos relacionados con la divulgación científica y la creación de contenidos.

Con este perfil, el taller busca ofrecer una visión especialmente práctica de cómo trasladar conocimientos científicos a formatos capaces de captar la atención de la ciudadanía sin perder el rigor.

Formación gratuita para profesionales de la ciencia y la innovación

La actividad está dirigida a un público amplio: investigadores, divulgadores, profesionales de unidades de cultura científica, estudiantes de posgrado, gestores de I+D, comunicadores y emprendedores innovadores.

La organización apuesta así por reforzar las capacidades de quienes trabajan en ciencia e innovación para que puedan comunicar mejor sus proyectos y conectar con públicos diferentes, desde los medios tradicionales hasta las redes sociales.

El taller está cofinanciado por la Unión Europea a través de los fondos FEDER del Programa Extremadura 2021-2027.

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La celebración de esta actividad en Badajoz refuerza además el papel de FUNDECYT-PCTEX como espacio de referencia para la innovación y la transferencia de conocimiento en Extremadura, en un momento en el que saber comunicar la ciencia se ha convertido en una herramienta cada vez más importante para acercar la investigación a la sociedad.