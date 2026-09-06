Fernando López Salazar: el gestor que quiere ser candidato a la alcaldía por el PSOE y "cambiarlo todo" en Badajoz

Fernando López Salazar es el cuarto nombre que da un paso al frente para optar a la candidatura del PSOE a la alcaldía de Badajoz. Economista y especialista en Administración pública, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional vinculado a la asistencia a los municipios desde las diputaciones de Badajoz y Cáceres. Su principal carta de presentación es clara: "Yo soy municipalista convencido".

Nacido en Badajoz en 1978, creció en el entorno de la avenida de Villanueva, estudió en Los Maristas y desde joven estuvo ligado al fútbol. Llegó a jugar en las categorías inferiores del Badajoz y posteriormente en distintos equipos de Extremadura. Cursó Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Extremadura y comenzó su carrera profesional en el sector privado, vinculado a la auditoría, antes de incorporarse a la Administración pública.

Trabajó en la Diputación de Badajoz y posteriormente en la de Cáceres, donde actualmente es director del área de Presidencia, Hacienda y Asistencia a Entidades Locales y también gestiona un organismo relacionado con la rehabilitación. Ese recorrido le ha permitido conocer desde dentro el funcionamiento de las administraciones y, especialmente, la relación con los ayuntamientos.

Ahí sitúa precisamente su principal diferencia respecto a otros aspirantes. "Yo no soy un político al uso, porque no soy político", sostiene. Y resume así lo que considera que puede aportar a la carrera por la alcaldía: "Yo lo que aporto es esa gestión y esa experiencia en la gestión".

"Badajoz se está quedando para atrás"

Su decisión de presentarse nace, según explica, de la percepción de que Badajoz necesita un cambio profundo. Después de años trabajando con municipios y administraciones locales, considera que la capital pacense atraviesa una etapa de "parálisis" y que está perdiendo terreno frente a otras ciudades.

López Salazar cree que el Ayuntamiento dispone de recursos para afrontar una transformación, pero que no se están utilizando con la intensidad y planificación que necesita la ciudad. Su crítica no se centra en una obra concreta, sino en una forma de gestionar que considera insuficiente.

Una de sus frases resume su planteamiento: "No puedo tener dinero en el banco. El dinero en el banco no funciona". Su intención es aprovechar los recursos disponibles y los remanentes para ponerlos al servicio de los ciudadanos, pero dentro de un proyecto global para Badajoz, coordinado y con una dirección clara.

En su opinión, la ciudad necesita "dar la vuelta" a su situación y afrontar una transformación de arriba abajo. "Cambiarlo como un calcetín", llega a plantear, como metáfora del cambio que considera necesario.

Servicios públicos, calles y río

Entre sus prioridades aparecen cuestiones muy pegadas al día a día de los vecinos: calles, acerados, carreteras, limpieza, infraestructuras y servicios públicos. También sitúa el río entre los asuntos que deben abordarse y reclama que las inversiones se realicen "con cabeza", evitando actuaciones puntuales que no formen parte de una estrategia más amplia.

En sus conversaciones con ciudadanos, asegura, aparecen de manera recurrente las quejas sobre el estado de las calles y la limpieza. Su diagnóstico es que los vecinos perciben servicios deficientes y una infraestructura que necesita una intervención importante.

Su planteamiento pasa además por garantizar unos servicios públicos homogéneos en todos los barrios. "No hay ciudadanos de primera y de cuarta", afirma, al reclamar que la calidad de los servicios y la inversión municipal no dependan del lugar de residencia.

Para el aspirante socialista, no basta con anunciar actuaciones concretas: hace falta una planificación general y una Administración municipal capaz de ejecutarla.

Un alcalde que sea "gestor"

Esa visión también define su manera de entender la alcaldía. López Salazar considera que "que el político tiene que ser un gestor". No reniega de la representación política, pero entiende que la prioridad de un alcalde debe estar en resolver problemas y hacer que la maquinaria administrativa funcione.

En su opinión, un ayuntamiento no puede limitarse a la representación institucional. La gestión requiere conocimiento de los procedimientos y capacidad para convertir las decisiones políticas en actuaciones concretas. "Para gestionar hay que saber y para saber hay que estudiar", sostiene.

Es precisamente ese conocimiento de la Administración el que reivindica frente a sus rivales. Ha pasado años trabajando desde dentro y conoce, asegura, cómo se tramitan los proyectos, cómo se relacionan las distintas administraciones y qué dificultades aparecen cuando se intenta llevar una decisión a la práctica.

Una candidatura abierta a la sociedad civil

Su idea de renovación también quiere trasladarla a la candidatura socialista. López Salazar defiende un PSOE "abierto a la sociedad civil" y plantea incorporar a la lista perfiles profesionales y personas independientes que puedan aportar experiencia en distintos ámbitos.

"Tengo en la cabeza que la lista tenga perfiles distintos a los que siempre se ven", explica. Su intención es contar con personas vinculadas al partido, pero también con profesionales, empresarios y ciudadanos con experiencia en distintos sectores. Asegura que ya está recibiendo llamadas de personas interesadas en participar y que quiere configurar un equipo que represente una forma diferente de afrontar la gestión municipal.

En ese punto aparece otra de las ideas que quiere asociar a su candidatura: no entiende la política como una carrera personal. "Yo aquí no vengo a perpetuarme", afirma. Su planteamiento es llegar para desarrollar un proyecto y, una vez cumplido, dejar paso.

Sánchez Cotrina y el salto a la política municipal

López Salazar mantiene una relación personal de amistad con Álvaro Sánchez Cotrina, secretario de Organización del PSOE extremeño, con quien ha hablado de su proyecto. Pero insiste en que la decisión de presentarse ha sido propia.

Explica que conoce desde hace años a numerosos militantes socialistas de Badajoz y que esa vinculación con la ciudad y con el partido ha sido determinante para dar el paso. También señala que ha trasladado su intención a responsables y compañeros de la organización y que ha encontrado respaldo para avanzar.

Su candidatura llega en un proceso interno en el que también concurren Anselmo de la Cruz, Concha Baños y Silvia González. López Salazar evita entrar en confrontaciones personales y mantiene un discurso respetuoso hacia sus rivales. Reconoce su experiencia y trabajo y subraya que "en el PSOE no sobra nadie. Todos hacen falta".

La diferencia, a su juicio, está en el perfil que cada uno puede aportar: "Creo que esa experiencia es la gestión", señala cuando se le pregunta por su principal ventaja.

"Yo espero ganar"

López Salazar no oculta su ambición electoral. "Yo espero ganar", afirma. Y recurre al fútbol, una parte importante de su biografía, para explicar cómo afronta el reto: cambiar posiciones, modificar la estrategia y apostar por algo diferente cuando lo que se está haciendo no da resultado.

Después de décadas sin que el PSOE gobierne Badajoz, considera que ha llegado el momento de plantear una alternativa diferente y tomar decisiones que permitan cambiar el rumbo: "A lo mejor es el momento de cambiarlo todo y hacer algo nuevo y hacer algo distinto", sostiene.

Y lo resume de una manera todavía más directa: "Lo que hay ya te digo yo que no funciona".

Si finalmente encabeza la candidatura socialista, su propuesta será la de un ayuntamiento con más capacidad de gestión, inversiones planificadas y una lista abierta a perfiles de la sociedad civil. Si no lo consigue, asegura que seguirá vinculado a la vida política de Badajoz y defendiendo el proyecto.