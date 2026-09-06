Step Dance Studio cumple 10 años en Badajoz: la academia pionera de danza urbana que sigue dando pasos firmes

"Mi primera palabra, sobre todo, es agradecimiento". Con estas palabras resume María Seco los diez años de historia de Step Dance Studio, una escuela que nació en Badajoz con vocación pionera y que hoy reúne a unos 300 alumnos y un equipo de entre 11 y 12 profesionales.

La celebración de este décimo aniversario ha llevado a su fundadora a echar la vista atrás. "Estoy con sentimientos encontrados, con muchas emociones, de que realmente mi vida va muy rápido y no me he dado cuenta de todo lo que ha pasado", reconoce. Diez años después, aquel proyecto que comenzó prácticamente desde cero se ha convertido en una referencia de la danza urbana en Badajoz y Extremadura.

Cuando María Seco decidió apostar por la danza urbana, el panorama era muy diferente. "Yo luché por algo novedoso aquí en Badajoz, no había ninguna escuela de danza urbana y, digamos, que me lancé a ser la primera", recuerda. El respaldo de alumnos y familias permitió que aquella apuesta se consolidara y que la artista pudiera mantener sus raíces en la ciudad.

"Sigo enraizada en Badajoz principalmente por mi escuela", explica. El camino, eso sí, no ha estado exento de dificultades. "Cualquier emprendimiento, cualquier empresa supone un esfuerzo tanto de tiempo, como económico, como personal", señala. Pero siempre tuvo claro el objetivo: "Dar el mejor servicio en cuanto a danza urbana en Badajoz y en Extremadura".

María Seco, fundadora de la academia Step Dance Studio de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

De una escuela pionera a 300 alumnos

El crecimiento refleja la dimensión que ha alcanzado el proyecto. Cuando comenzó como escuela física, María Seco contaba con unos 150 alumnos y era la encargada de impartir prácticamente todas las clases. "Era matador", recuerda sobre aquellos primeros meses, en los que daba cuatro horas de clases diarias de lunes a viernes, además de preparar coreografías, programas y materiales.

Hoy la realidad es muy distinta. Step Dance Studio mantiene alrededor de 300 alumnos desde hace varios años y cuenta con profesoras, secretario, personal dedicado a las redes sociales y otros profesionales. "Aunque yo sea la cabeza visible, a gestionar todo" ayuda un equipo de 11 personas.

Uno de los grandes cambios también se ha producido en la percepción social de la danza urbana. "Cuando yo monté la primera escuela, la danza urbana en sí apenas se conocía", recuerda María. Para muchas familias era un concepto prácticamente desconocido, mientras que ahora "tú ya sabes que existe la danza urbana".

La propia disciplina ha evolucionado al ritmo de una sociedad cada vez más conectada. Hip hop, popping y locking fueron algunas de las bases iniciales, pero después llegaron estilos como el dancehall, el dembow o el reparto. Las redes sociales también han transformado el sector. "Hoy en día un bailarín sube un vídeo, se hace viral y ya es famoso", explica, aunque advierte de la importancia de ser selectivo con lo que se consume.

Para María, esa evolución tiene una cara especialmente positiva: las redes se han convertido en "una ventana muy grande al mundo". Una exposición que antes exigía desplazarse físicamente para acudir a castings y buscar oportunidades y que ahora puede comenzar con un vídeo.

El escenario del López de Ayala, un sueño cumplido

Entre los hitos de esta década hay uno que María Seco recuerda de manera especial: actuar en el Teatro López de Ayala de Badajoz. "Cuando yo empecé, que mis actuaciones eran de grupo más reducido, en escenarios más pequeños, yo lo veía como un sueño", relata.

El sueño terminó superando las expectativas. "Hemos llegado a hacer dos pases en un mismo día y que se agoten las entradas en media hora". A ese logro se suma el crecimiento artístico de los alumnos y las oportunidades profesionales que han surgido alrededor de la escuela.

La trayectoria de Step Dance Studio también ha ido de la mano de la carrera profesional de su fundadora. María Seco se formó en Los Ángeles y ha trabajado con artistas como Nicky Jam, Justin Quiles, El Alfa, Tito Bambino, Bryant Myers, Clarent, Omega, Alexis y Fido, De La Ghetto, Gente de Zona, Juan Magán, Omar Montes, Nyno Vargas y Sergio Contreras.

"Todo se ha nutrido en ambos sentidos", explica. La escuela le permite desarrollar proyectos y, al mismo tiempo, su actividad profesional fuera de Badajoz repercute en el posicionamiento del estudio. Compaginar ambas facetas no es sencillo: "No es fácil, sobre todo cuando son viajes a Estados Unidos, Latinoamérica y tú al final estás gestionando una escuela de 300 personas".

El pasado verano fue especialmente intenso. "Podría decir que de los mejores veranos de mi vida en ese sentido", afirma. Shows con artistas internacionales, escenarios por toda España y trabajos preparados en ocasiones con apenas un día de margen pusieron a prueba la capacidad de respuesta de todo el equipo.

Alba y Lucía, de alumnas a profesoras

La historia de la escuela también se puede contar a través de quienes crecieron dentro de sus aulas. Alba Reales tiene 19 años y conoce los comienzos de María de primera mano. "Yo empecé con María cuando María todavía no tenía escuela. Iba a un colegio, al patio de un colegio a ensayar, y ella iba con su altavoz".

Hoy Alba es profesora y también bailarina profesional. Su compañera Lucía Galán, de 22 años, llegó a la escuela con 14 años después de descubrir los vídeos de María en Instagram. "Dije yo quiero estar allí", recuerda. Ocho años después, también ejerce como profesora y comenzó a dar clases hace años.

Alba Reales y Lucía Galán, profesoras de Step Dance Studio en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Para ambas, la evolución de la academia representa también una fuente de inspiración. "Ser como una escuela en Badajoz referente, que nadie a lo mejor ha hecho los proyectos que ha hecho María", destaca Lucía, que menciona espectáculos, festivales y proyectos como una película llevada al cine.

Su conclusión resume el espíritu de una escuela concebida para formar bailarines: "Voy a seguir creciendo, voy a seguir formándome, quiero seguir aprendiendo".

Alba tampoco olvida que muchas de las oportunidades que hoy parecen naturales comenzaron como un sueño. "Nunca te imaginas llegar en el baile a tan profesional". Compartir escenario con artistas reconocidos es, para ella, "muy emocionante" y algo por lo que "siempre le doy las gracias a María".

Diez años más, con la mirada puesta en 2036

La meta de María Seco no es detenerse. Su mirada ya está puesta en los próximos diez años. "Tengo fe y esperanza", asegura, convencida de que Step Dance Studio puede alcanzar los 20, 30 o incluso 40 años.

La clave estará, dice, en mantener la esencia y adaptarse a los nuevos tiempos: "Aunque seguimos teniendo la base del principio, porque es lo fundamental para mí, los valores y la base de la danza, adaptarnos obviamente a todas las necesidades que nos pide el entorno".

Diez años después de aquel patio de colegio y aquel único altavoz, la fundadora mantiene intacta la ambición: "Hay que ser siempre positiva, hay que pensar siempre que las cosas van a venir a mejor". Y resume su hoja de ruta para la próxima década en dos palabras: "Creciendo y siguiendo dando caña aquí y donde sea".