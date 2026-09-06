Yadriel convierte su pasión por la moda en una nueva academia en Badajoz: "Somos la única agencia de modelos de Extremadura"

La Garra Models se prepara para abrir una nueva etapa en pleno Casco Antiguo de Badajoz. La agencia de modelos y escuela dirigida por Yadriel Fernández Rodríguez, de 29 años, ultima estos días el montaje de su nuevo espacio en la calle Virgen de la Soledad, donde tiene previsto inaugurar sus instalaciones a finales de septiembre si todo marcha según lo previsto. El proyecto nació hace un año en San Fernando y ahora afronta una segunda etapa tras trasladarse a Virgen de la Soledad, una ubicación con la que su fundador espera ganar visibilidad y acercarse todavía más a la ciudad.

Fernández asegura que, según su conocimiento, La Garra es actualmente la única agencia de modelos constituida como tal en Extremadura, además de funcionar como escuela de formación y representación de artistas. Una apuesta que busca complementar las tradicionales pasarelas con formación en fotografía, maquillaje, imagen y redes sociales.

"Mi principal objetivo es fomentar el trabajo y el talento en Extremadura. Cuando yo comencé no tenía determinadas oportunidades y quiero dar ahora esas oportunidades que yo no tuve. Aquí hay muchísimo talento y quiero que las personas a las que siempre les ha gustado la moda, la belleza, la cosmética o cualquier ámbito relacionado puedan tener un espacio donde desarrollarlo", explica.

Yadriel Fernández, fundador de la agencia La Garra Models, en una sesión fotográfica. / Cedida

La historia de La Garra está estrechamente ligada a la trayectoria de su creador. Yadriel se inició en el mundo de la moda con 13 años, cuando se incorporó a una agencia de modelos. Aquella primera experiencia le permitió descubrir que sus inquietudes iban mucho más allá de desfilar. Se formó como maquillador profesional, completó un máster y distintas titulaciones y, con el paso de los años, fue incorporando nuevas disciplinas a su trabajo: fotografía, marketing digital, redes sociales y formación en pasarela.

Ahora concentra todos esos conocimientos en su propio proyecto. "Yo maquillo, hago las fotos, doy clases de pasarela, doy clases de fotografía... Todo lo hago yo. He ido complementando poco a poco todo lo que he aprendido para crear lo que ahora mismo es La Garra", señala.

Un salto al centro

La agencia comenzó su actividad hace aproximadamente un año en la calle Luis y Carlos Pla. Sin embargo, Fernández reconoce que aquella ubicación, en un callejón y alejada del tránsito habitual, dificultó la visibilidad del proyecto. El local, además, suponía un importante esfuerzo económico para un negocio que acababa de arrancar.

"Era un callejoncito por el que no pasaba nadie y el local era excesivamente grande. He estado un año allí pagando 1.000 euros al mes y no sé ni cómo lo he hecho. Hemos organizado muchísimas cosas, hemos participado en eventos y también en la Fashion Week, pero la sensación era muchas veces de que había abierto y nadie nos había conocido", relata.

El cambio a la calle Virgen de la Soledad ha modificado, según explica, esa percepción desde el primer momento. La colocación de un cartel anunciando la próxima apertura ha comenzado a despertar el interés de vecinos y viandantes. Para Fernández, instalarse en esta zona tiene además un significado especial: quiere que el crecimiento de La Garra vaya unido al del casco antiguo.

"Creo que estar en el corazón de Badajoz va a darle crecimiento a la agencia y que la agencia también puede darle un poquito de crecimiento al casco antiguo. Que la única agencia de modelos de Extremadura esté aquí, en Badajoz, también es un plus", afirma.

La nueva ubicación llega con alumnos ya preparados para comenzar el curso. Actualmente, La Garra cuenta con seis chicas en horario de tarde y tres alumnos por la mañana, aunque el número de modelos que forman parte del proyecto es mayor. Una de las características de la agencia es precisamente la diversidad de edades: Fernández explica que trabaja con modelos jóvenes, pero también con niños y con personas de edades mucho más avanzadas, llegando a contar con modelos de 70 y 80 años.

Las clases de tarde se desarrollarán los lunes y miércoles, de 18.00 a 20.00 horas, mientras que los grupos de mañana tendrán actividad los viernes y sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Una cantera de Miss y Mister

La actividad incluye formación en pasarela, pero también en fotografía, maquillaje, imagen, organización de eventos y redes sociales, participando además en acontecimientos relacionados con el mundo de la moda y los certámenes de belleza. Fernández señala que la agencia trabaja en el ámbito de las Miss y Mister, incluyendo delegaciones vinculadas a certámenes como Miss Extremadura, Miss España o Miss Universo.

Su intención es que quienes entren en la agencia puedan encontrar diferentes salidas dentro de un mismo sector y, sobre todo, que no tengan que marcharse de la región para empezar a desarrollar su talento. "Yo siempre tiro por Extremadura. Cada vez que hago un evento, siempre intento contar con gente de aquí. Trabajamos por toda España, pero tenemos mucho interés en que el talento extremeño tenga voz y en demostrar todo lo que se puede hacer desde aquí", apunta.

Para Yadriel Fernández, abrir la agencia supone la culminación de una idea que comenzó cuando apenas era un adolescente y que ha ido creciendo a base de formación, trabajo y perseverancia. "La Garra nace de esas ganas, de esa pasión y de todo el amor que le pongo cada día a lo que hago. Yo siempre digo que nací artista.Realmente no sabría hacer otra cosa", reconoce.

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Yadriel Fernández, en una fotografía de estudio. / Cedida

Con el cartel de próxima apertura ya colocado y a la espera de los últimos detalles, el proyecto se prepara para abrir sus puertas en el centro de Badajoz con la intención de convertirse en un escaparate para el talento extremeño.