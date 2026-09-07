La gran transformación para la que se prepara la Base Aérea de Talavera: nuevos cazas Hürjet, drones armados y empleo civil

La Base Aérea de Talavera la Real y el Ala 23 iniciarán una profunda transformación operativa e infraestructural de cara a los próximos años. El actual coronel jefe, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, ha detallado los proyectos clave que marcarán el futuro de la instalación militar, entre los que destacan la llegada de un nuevo avión de entrenamiento turco, la incorporación de capacidad de ataque para los drones MQ-9 Predator B, la renovación y construcción de infraestructuras y la creación de empleo civil especializado en el mantenimiento de las nuevas aeronaves.

El cambio principal será el relevo generacional de la flota de cazas. Los veteranos F-5 cederán paulatinamente su lugar a un modelo de última generación: el Hürjet, desarrollado por la compañía Turkish Aerospace Industries. Sobre este relevo, el coronel Fernández de Bobadilla ha explicado que es "uno de los retos de la base", añadiendo que la llegada de este nuevo modelo está prevista para "finales de 2028".

Obras por los nuevos Hürjet

Para acomodar estas aeronaves en la base, las instalaciones deberán acometer una importante reestructuración. Fundada en 1953, la base cuenta con algunas instalaciones que han quedado obsoletas para albergar las exigencias de los nuevos cazas. "Hay que acometer infraestructuras nuevas para adaptar lo que ya tenemos al nuevo avión", ha avanzado el coronel, señalando que los trabajos comenzarán de inmediato.

"Aunque los aviones comenzarán a llegar a finales de 2028, el cambio en las infraestructuras debe comenzar ya. Antes de final de año se comenzará a derruir ciertos edificios en la unidad que serán sustituidos por otros nuevos", ha asegurado Fernández de Bobadilla. Sobre los puntos concretos que se van a modificar, ha apuntado que "se van a construir nuevos hangares y edificios para simuladores, entre otros. En el espacio que tenemos hay que encontrar el encaje necesario para hacer convivir lo que ya había en la unidad con lo que nos viene".

Nuevas oportunidades laborales para civiles

La incorporación de los Hürjet traerá consigo también un importante impacto socioeconómico y laboral en la región. La gestión del mantenimiento del nuevo avión de adiestramiento ya no recaerá sobre el personal militar, sino que se externalizará hacia la industria privada civil, en concreto a través de la empresa Airbus.

Este cambio de modelo organizativo supondrá una nueva vía de inserción laboral para los jóvenes extremeños titulados en Formación Profesional: "Ya no van a ser militares quienes se encarguen del mantenimiento, sino que van a ser civiles". En este sentido el coronel ha remarcado los beneficios que supondrá para la FP de la región: "Se abren muchas oportunidades de trabajo para los jóvenes que estudien Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico".

Armamento para los drones

Por otro lado, los aviones no tripulados MQ-9 Predator B también experimentarán un salto cualitativo trascendental. Estos drones serán equipados con la capacidad de lanzamiento de armamento, reforzando la postura de defensa en un contexto de tensiones internacionales en Europa: "Va a incorporar nuevas misiones y una capacidad que, en los tiempos que corren con la inseguridad que hay en Europa, debemos aumentar la capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas".

Sobre el calendario previsto para este avance, ha concretado que "va a empezar a ocurrir a finales de este año o principios del que viene. Es un proceso que dura meses porque hay ciertas modificaciones, pruebas y ensayos, pero es una realidad que está ya a la vuelta de la esquina". Para finalizar, Fernández de Bobadilla ha augurado para la base aérea y el Ala 23 "un futuro bastante interesante, lleno de retos y, como siempre, los retos vienen acompañados de oportunidades".