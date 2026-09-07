En Valdepasillas
Heridos una mujer y un bebé de nueve meses tras ser atropellados por una moto en Badajoz
El suceso ha ocurrido en la avenida José María Alcaraz y Alenda y también ha dejado herido leve a un hombre de 40 años
Una mujer de 37 años y un bebé de nueve meses han resultado heridos este lunes en Badajoz después de ser atropellados por una motocicleta. El suceso se ha producido en la avenida José María Alcaraz y Alenda, en la barriada de Valdepasillas.
El atropello ha tenido lugar sobre las 11.25 horas, según la información facilitada por el 112 de Extremadura. Como consecuencia del suceso, la mujer ha sufrido una crisis de ansiedad, mientras que el menor ha sido atendido por un traumatismo craneal.
Además, un hombre de 40 años ha precisado asistencia sanitaria por una lesión en el tobillo.
Trasladados al hospital
La mujer ha sido trasladada en estado "menos grave" al Hospital Universitario de Badajoz, mientras que el bebé ha ingresado, también "menos grave", en el Hospital Materno Infantil.
El hombre de 40 años también ha sido evacuado al Hospital Universitario, en su caso con heridas de carácter leve.
Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias del Servicio Extremeño de Salud (SES) y un equipo médico del Centro de Salud de Valdepasillas. En la intervención también han participado efectivos de la Policía Local de Badajoz.
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