La Junta de Extremadura autoriza la infraestructura eléctrica del centro de datos de Badajoz

La Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura ha concedido a Data Riocaya, SLU la autorización administrativa previa para el desarrollo de las infraestructuras eléctricas de alta tensión destinadas al suministro del proyecto Data Center Nostrum Evergreen.

Este paso regulatorio, oficializado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), constituye un importante hito administrativo para el despliegue de la infraestructura energética necesaria para un proyecto concebido como un "centro sostenible de computación de datos e inteligencia artificial".

Un proyecto declarado de Interés Autonómico

El centro de datos no es una iniciativa industrial cualquiera. Previamente, la Junta de Extremadura declaró la instalación como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico. Esta calificación conlleva, para determinadas instalaciones eléctricas, la declaración de utilidad pública o interés social, así como la declaración de urgente ocupación de los bienes afectados.

En concreto, esta declaración afecta al campo de 220 kV de la subestación de enlace y al trazado subterráneo de los cables correspondientes a la línea de suministro de 220 kV..

Una infraestructura eléctrica de gran escala en la Plataforma Logística

Las instalaciones autorizadas se ubicarán en la Plataforma Logística de Badajoz. La resolución contempla una compleja infraestructura de alta tensión destinada a alimentar el futuro centro de datos.

La subestación de enlace 400/220 kV contará con un parque de 220 kV configurado en doble barra, con ocho posiciones de transformación, dos conjuntos de embarrados principales, posiciones de seccionamiento y acoplamiento de barras y cuatro posiciones de salida de línea subterránea de alta tensión. El suministro hasta el centro de datos se realizará mediante dos líneas subterráneas: la primera tendrá una longitud de 3,34 y la segunda de 3,27 kilómetros, lo que supone conjuntamente unos 6,62 kilómetros de trazado.

Por su parte, la subestación eléctrica DC Badajoz dispondrá de un parque de 220 kV en doble barra, seis posiciones de transformación inicialmente y otras dos previstas para equiparse en el futuro. La instalación contará inicialmente con seis transformadores de potencia, a los que podrán sumarse otros dos transformadores de las mismas características. La resolución contempla además dos posiciones de entrada de línea destinadas a instalaciones de autoconsumo, que serán equipadas en el futuro.

Tramitación administrativa

Tras su publicación en los diferentes boletines de las administraciones públicas, el DOE recoge que no se ha presentado ninguna alegación contra el proyecto. Asimismo, Data Riocaya, SLU ha manifestado su aceptación de los condicionados recogidos en los pronunciamientos e informes emitidos por dichos organismos. El desarrollo del proyecto deberá continuar con los siguientes trámites administrativos y ambientales. El órgano competente en materia de medio ambiente tramitará el informe correspondiente al proyecto global del centro de datos, que incluirá las instalaciones eléctricas.

La concesión de esta autorización supone, por tanto, un nuevo hito relevante en la tramitación del proyecto Data Center Nostrum Evergreen, al quedar autorizada administrativamente una parte esencial de la infraestructura eléctrica necesaria para su suministro.