El programa 'Vive el Verano' de Badajoz supera los 8.000 participantes en los meses de julio y agosto

El programa 'Vive el Verano' ha superado en los meses de julio y agosto los 8.200 participantes en las distintas actividades que se han desarrollado en los barrios y pedanías de Badajoz. La iniciativa, organizada por el ayuntamiento a través de su concejalía de Juventud, ha vuelto a ser un "éxito" en esta edición de 2026, cuya programación ha combinado actividades deportivas, culturales, lúdicas, de aventura y naturaleza, fomentando además la conviviencia, la participación y el disfrute del tiempo libre.

Por barrios, el parque del Río es el espacio que ha registrado un mayor número de participantes, con 1.903, seguido del parque de la Legión, con 1577; el parque de Valdepasillas, con 1.500; y el parque de San Fernando, con 1.408. A estas cifras se suman los asistentes de Cerro Gordo, Ciudad Jardín, San Roque, La Pilara y las diferentes pedanías, así como los que han participado en las actividades organizadas que contaban con inscripción previa.

Amplia variedad de propuestas

Durante este verano, ‘Vive el Verano’ ha ofrecido una amplia variedad de propuestas dirigidas a diferentes edades y a las familias, con actividades dentro y fuera de la ciudad. Entre las propuestas familiares se han incluido visitas al Bosque Suspendido, Guadalpark, Puy du Fou, paseos en barco por Alqueva, Dino Park, el Acuario de Sevilla, Isla Mágica o el Parque Zoológico de Lisboa, entre otras.

Asimismo, el programa también ha acercado a los participantes diferentes experiencias de aventura y naturaleza, con actividades en espacios como el embalse de Alange, junto a propuestas de baile, talleres de sonidos, experiencias Fortnite y otras actividades de carácter lúdico y educativo.

Cabe destacar que el programa no ha finalizado todavía y mantiene parte de su programación durante este mes de septiembre. Los días 12, 19 y 26 de septiembre se desarrollará la actividad ‘Defensa personal infantil’, a cargo de la asociación Be Rainbow, dirigida a niños de entre 6 y 12 años, en horario de 11.00 a 12.00 horas. Durante esas mismas jornadas, de 10:00 a 11:00 horas, tendrá lugar un taller de prevención y detección del bullying y el ciberbullying, dirigido a niños y jóvenes de entre 8 y 17 años.