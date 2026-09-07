Sérgio Carronha convierte el cielo en un misterio en la exposición ‘Cielo azul con rayas’ en Badajoz

El artista portugués Sérgio Carronha inauguró el viernes 4 de septiembre 'Cielo azul con rayas', una exposición que nace de una pregunta tan antigua como difícil de responder: si la arqueología no ha conseguido desentrañar por completo el origen del ser humano, ¿qué puede ayudarnos a comprender qué somos y por qué sufrimos en una época marcada por la sofisticación tecnológica?

La exposición se podrá visitar en la sala Ángeles Baños hasta el 17 de octubre en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

Un viaje por la existencia y la duda

La muestra plantea un viaje inquieto por la existencia. En ese recorrido, Carronha se encuentra con estructuras e infraestructuras que durante mucho tiempo funcionaron como referencias, pero que progresivamente fueron perdiendo su significado. Sus obras reflejan así un proceso de revisión de las ideas que han condicionado su manera de entender el mundo.

Ese cuestionamiento se convierte en una necesidad. El artista trata de «descontaminar» los pensamientos que sustentaban aquellas certezas para disipar las ilusiones que limitan su libertad y acercarse a una verdad propia. La exposición no ofrece respuestas cerradas, sino que convierte la duda en materia artística.

3I/ATLAS despierta su curiosidad

El cielo ocupa un lugar central en ese proceso. En octubre de 2025, el descubrimiento de 3I/ATLAS, un objeto interestelar que atravesaba la galaxia siguiendo una trayectoria inusual, despertó la curiosidad de Carronha. Sus características y su movimiento plantearon interrogantes sobre su naturaleza. El artista llegó a preguntarse si se trataba realmente de un cometa o de una nave espacial y por qué no se habían difundido imágenes de alta resolución de un fenómeno tan singular.

A partir de aquella inquietud comenzó a pintar temas celestes sobre soportes que tenía a mano. El firmamento se convirtió entonces en un territorio de observación y misterio: las nubes podían contener información y el cielo nocturno sugería una conexión permanente con algo infinitamente vasto.

Un artista ligado al paisaje del Alentejo

Nacido en 1984 en Cascais y residente en Montemor-o-Novo, Carronha es licenciado en Artes por la Universidad de Lisboa. Su producción abarca esculturas, instalaciones y cerámicas realizadas con materiales recuperados y naturales, como tierra, piedras, minerales y pigmentos. Su relación con el paisaje del Alentejo, que explora mediante excursiones de campo, le lleva también a recuperar técnicas antiguas y referencias a la arqueología y el primitivismo.

Noticias relacionadas

La comisaria Maria do Mar Fazenda resume esa práctica como una experiencia ligada a caminar y buscar lugares mágicos desde una aproximación sensorial. En «Cielo azul con rayas», ese camino parece prolongarse hacia arriba: hasta un cielo que, lejos de aclarar el misterio, invita a contemplarlo.