Badajoz corona a su nueva Miss Extremadura: Layla Pérez representará a la región junto a Iván Lozano

Badajoz tiene nueva representante en el mundo de la moda y los certámenes de belleza. Layla Pérez, natural de Badajoz, ha sido elegida Miss Extremadura - Embajadora de la Moda 2026, mientras que el almendralejense Iván Lozano se ha alzado con el título de Míster Extremadura - Embajador de la Moda 2026.

La elección tuvo lugar este sábado 5 de septiembre en el Auditorio Municipal de Olivenza, escenario de una gala que reunió a 28 aspirantes de diferentes localidades extremeñas y que terminó con dos representantes de la provincia de Badajoz en lo más alto.

El triunfo permitirá a Layla Pérez e Iván Lozano representar a Extremadura en el certamen nacional del próximo año, una cita para la que comenzarán ahora su preparación y en la que tendrán la oportunidad de llevar el nombre de la región al resto de España.

La gala de Miss y Míster Embajadores de la Moda Extremadura reunió a 14 candidatas y 14 candidatos y estuvo dirigida y organizada por Rubén Margallo, vinculado al ámbito de los certámenes y la moda en Extremadura.

"Todos eran dignos de poder haber ganado"

Margallo asegura que la organización ha quedado "muy contenta" con el resultado y destaca que el jurado tiene en cuenta diferentes cualidades de los aspirantes, además de su imagen: "Hemos tenido participantes con muy buena calidad, tanto humana y como personas, como en belleza y en todos los ámbitos", explica.

El concurso está abierto a jóvenes de entre 17 y 35 años y, según explica el responsable, no existe un perfil de edad predominante. "Hemos tenido una gama amplia de edades durante todo el concurso y durante todos estos años. Hay gente a la que le gustan mucho los concursos de belleza", apunta.

Tampoco es necesario contar con experiencia previa sobre una pasarela para presentarse: "Un certamen de belleza es un concurso de belleza. No es necesario que sepas modelar", aclara. Precisamente, una parte del trabajo de la organización consiste en acompañar a los participantes y ayudarles a desenvolverse en diferentes facetas.

Durante el proceso, los aspirantes reciben formación gratuita en pasarela, oratoria y fotopose, además de participar en la grabación de vídeos y otras actividades. Una preparación que ahora se intensificará con Layla Pérez e Iván Lozano. "Los tendremos un año para poder prepararlos en todo lo que he comentado", señala Margallo.

La próxima gala nacional de Miss y Míster Embajadores de la Moda está prevista para el verano de 2027, previsiblemente en julio o agosto, por lo que los representantes extremeños dispondrán prácticamente de un año para llegar preparados a la cita.

A la hora de explicar qué pudo decantar la elección de Layla e Iván, Margallo subraya que el nivel estuvo muy igualado y que la decisión tuvo en cuenta otros aspectos además de su actuación sobre la pasarela. "Creo que todos eran dignos de poder haber ganado, pero habrán visto alguna cosa, algún diferencial", explica. El jurado no solo valoró a los candidatos durante la gala, sino que previamente pudo conocerlos mediante una entrevista personal y un 'minuto de oro', en el que cada aspirante tuvo la oportunidad de expresarse libremente.

Una gala con protagonismo pacense

La representación de la provincia de Badajoz también estuvo muy presente entre los finalistas. Marina Jiménez, de Cabeza la Vaca, fue elegida primera dama, mientras que Marianna Estefanía Acero, que participó con la banda de Alconchel, consiguió el puesto de segunda dama de honor.

En la categoría masculina, Miguel Pachón, de Villafranca de los Barros, quedó como primer finalista, mientras que Alejandro Delgado, de Alconchel, fue elegido segundo finalista.

Los puestos de los finalistas tienen además una función importante de cara a la siguiente fase. En caso de que alguno de los ganadores no pudiera acudir a la gala nacional, serían ellos quienes ocuparían su lugar, siguiendo rigurosamente el orden establecido por las bandas.

Para Layla Pérez e Iván Lozano comienza ahora el camino hacia el nacional. Ambos afrontarán los próximos meses con el reto de prepararse para representar a Extremadura y ejercer como embajadores de la moda de la comunidad.

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Iván Lozano y Layla Pérez, junto a los finalistas, tras conocerse el resultado del certamen. / Elena Murillo

La cita de Olivenza deja así una nueva Miss Extremadura nacida en Badajoz y a un Míster Extremadura procedente de Almendralejo, dos jóvenes que tendrán ahora la oportunidad de dar el salto al escenario nacional.