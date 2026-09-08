Badajoz recupera mañana la piscina climatizada de San Roque tras siete meses cerrada

Muchos vecinos de Badajoz llevan meses esperando que llegue mañana. Después de casi siete meses de puertas cerradas, la piscina climatizada de San Roque volverá a recibir usuarios este 9 de septiembre. La reapertura pone fin a una larga espera que ha provocado quejas y protestas entre quienes utilizan habitualmente estas instalaciones, especialmente personas mayores, usuarios con problemas de movilidad y pacientes en rehabilitación.

El Ayuntamiento de Badajoz confirmó hace unos días la vuelta a la actividad después de completar la puesta a punto de unas instalaciones clausuradas desde febrero por una avería en la máquina deshumectadora, encargada de controlar la humedad. Desde entonces, los plazos para recuperar la normalidad se han ido alargando y con ellos la inquietud de quienes acudían regularmente a este espacio.

La espera ha sido especialmente complicada para aquellos que utilizan el agua por recomendación médica y encuentran más dificultades para sustituir este ejercicio por otras actividades. Algunos usuarios llegaron incluso a concentrarse a las puertas de las instalaciones para reclamar que el regreso anunciado para septiembre se hiciera finalmente realidad.

Menos plazas para aquagym

La reapertura, sin embargo, llega acompañada de una nueva preocupación. Algunos usuarios de aquagym han mostrado su malestar al conocer que este año se ofertarán 32 plazas para esta actividad, la mitad de las 64 que, según aseguran, se ofrecían habitualmente.

Los afectados explican que la razón que les han trasladado es la falta de una monitora disponible. Una explicación que no termina de convencerles, sobre todo después de haber pasado cerca de siete meses sin poder utilizar las instalaciones. No entienden que, una vez solucionados los problemas que obligaron a mantenerlas cerradas, la reducción de plazas pueda dejar fuera a parte de quienes venían participando en esta actividad. "Así que solo habrá curso de aquagym los martes y jueves. Los otros turnos, de lunes, miércoles y viernes, no los han convocado. Parece que nos han castigado por las protestas", han señalado a este diario.

La programación deportiva de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) arranca el próximo 1 de octubre. El sorteo para adjudicar las plazas tendrá lugar precisamente mañana, 9 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a la actividad de las instalaciones, y los resultados se harán públicos al día siguiente.