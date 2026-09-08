"Es una inmensa alegría y un orgullo": la Virgen de la Soledad será alcaldesa perpetua de Badajoz

El nombramiento de Nuestra Señora de la Soledad Coronada como Alcaldesa Perpetua y Honorífica de Badajoz supone para la Hermandad un reconocimiento a la profunda vinculación entre la Patrona y la ciudad. Así lo asegura su hermano mayor, Francisco Javier Gutiérrez 'Guti', quien recibe la decisión del Ayuntamiento con "una enorme alegría" y como la culminación de una reclamación histórica.

"Lo que supone es una satisfacción y un orgullo enorme", explica el hermano mayor, que considera que esta distinción viene a poner por escrito una realidad asentada desde hace décadas. "Somos conscientes de que la Virgen de la Soledad lleva muchísimos años en la ciudad, está totalmente arraigada en la religiosidad popular en la ciudad", señala.

Francisco Javier Gutiérrez 'Guti' junto a la Virgen de la Soledad en la Catedral de Badajoz. / David Guilherme Carnerero

Oficial después de 60 años

El Ayuntamiento de Badajoz propondrá formalmente el nombramiento en el Pleno extraordinario previsto para el próximo 9 de septiembre, después de que la Comisión Informativa de Alcaldía aborde el expediente. La iniciativa parte de la solicitud presentada por la Real Hermandad de la Soledad y cuenta con informe favorable de la concejalía de Cultura.

Para Francisco Javier Gutiérrez, el paso resulta especialmente significativo porque permite oficializar un título del que ya se hablaba hace décadas. "Dicen que por el año 66, siendo alcalde Emilio García Martín, que a su vez también era hermano mayor de la Soledad, se hablaba de la Virgen como alcaldesa perpetua, pero no había nada, ningún documento que tuviera oficializado el tema", recuerda.

Virgen de la Soledad, durante la salida de la ermita. / David Guilherme

Por ello, considera que ahora se cierra definitivamente aquella cuestión: "Con esto lo que hacemos es cerrar un asunto del que siempre se había hablado durante tantos años". Una distinción que, además, sitúa a la patrona de Badajoz junto a otras advocaciones marianas que cuentan con este reconocimiento institucional.

"Es otro título más", pero el más especial para los devotos

La noticia también ha sido recibida con satisfacción por los devotos de la Virgen de la Soledad: "Todos nos dicen que es una alegría inmensa, que es otro título más que ostenta la Virgen de la Soledad, pero quizás es el mejor título que puede tener", afirma Gutiérrez.

El hermano mayor destaca especialmente el carácter simbólico de considerar a la Soledad "la madre de todos los pacenses", al tiempo que entiende que el nombramiento refuerza las relaciones entre la institución municipal y la hermandad. "Viene a reforzar las buenas relaciones institucionales entre el ayuntamiento y la hermandad", apunta.

La distinción se suma a una relación histórica que el ayuntamiento sitúa en más de tres siglos y medio y que ha tenido diferentes expresiones institucionales, entre ellas la concesión del uso del escudo de la ciudad a la Hermandad en 1947, la Coronación Canónica de 2013 y, más recientemente, la entrega de la bandera de Badajoz a la Virgen de la Soledad este mismo año.

La Virgen volverá a la Catedral en su paso de palio

La celebración tendrá también un reflejo especial en los actos de septiembre. El hermano mayor adelanta que, para su regreso desde la Catedral de Badajoz, la Virgen de la Soledad procesionará en su paso de palio de Semana Santa, una decisión que la hermandad ha adoptado para dar un carácter extraordinario al momento.

"Para la vuelta este año hemos dispuesto que la Virgen vuelva en lo mejor que tiene", explica el hermano mayor. "Lo mejor que tiene es el paso de palio de Semana Santa, con el que procesiona el Jueves y el Viernes Santo".

La Virgen de la Soledad a la salida de la Ermita de la Soledad el Jueves Santo de 2026. / M. R.

La procesión saldrá del templo por la puerta del Cordero, se acercará a la puerta del Ayuntamiento de Badajoz y se realizará un gesto simbólico de agradecimiento. En este momento se incorporará la enseña pacense y la corporación municipal. Será el 15 de septiembre, día de la festividad de la Virgen.

Pero antes, está prevista la ceremonia en la Catedral, donde la patrona recibirá el bastón que simbolizará su condición de alcaldesa perpetua. Después, la Virgen se acercará al ayuntamiento "como muestra de agradecimiento por haber recibido esta distinción". El regreso a su ermita será por la calle Obispo San Juan de Ribera; Juan Carlos I, Francisco Pizarro y plazuela de la Soledad.

"Una inmensa alegría" tras años de trabajo

El nombramiento tiene además una dimensión personal para el hermano mayor, que lleva ligado a la hermandad de la Soledad desde hace muchos años. "Pues la verdad es que lo vivo con doble alegría", reconoce, pero también por haber pertenecido durante varias legislaturas concejal de la institución.

Gutiérrez destaca el trabajo realizado junto a su Junta de Gobierno para conseguir que aquella reivindicación histórica adquiriera finalmente carácter oficial. "Yo creo que esto es una reclamación histórica", afirma. Y resume el significado del momento con una frase: "El poder llegar a conseguirlo, que se oficialice este título, para mí es una inmensa alegría y un orgullo".