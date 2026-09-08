Pesca deportiva
José Alfonso Pardo hace historia con un oro mundial para Extremadura
El pescador de Oliva de la Frontera conquista el Campeonato del Mundo individual de Agua Dulce en Portugal y se convierte en el primer extremeño que logra este título absoluto
Redacción
El extremeño José Alfonso Pardo, natural de Oliva de la Frontera, se ha proclamado campeón del mundo de pesca deportiva en agua dulce tras imponerse en el campeonato disputado en Coruche (Portugal).
El pescador completó una actuación muy sólida durante toda la competición, consolidando el liderato que ya había mostrado en la primera jornada para acabar subiendo a lo más alto del podio por delante del neerlandés Ramon Ansing y del británico William Raison.
El triunfo convierte a Pardo en el primer extremeño que conquista un Mundial absoluto individual en esta modalidad y le sitúa entre los pocos españoles que han logrado este título.
Un año para el recuerdo
El éxito internacional culmina una temporada sobresaliente para el deportista, que ya había conquistado el Campeonato de España con la selección extremeña y suma además varios títulos autonómicos en su trayectoria.
La representación extremeña también tuvo un papel destacado en la cita mundialista, aunque la selección española concluyó la competición en la décima posición entre los países participantes.
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