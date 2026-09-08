Migas para desayunar: así han celebrado el Día de Extremadura en el Hospital Universitario de Badajoz

El Día de Extremadura también se celebra este martes entre las paredes del Hospital Universitario de Badajoz (HUB). Los pacientes que permanecen ingresados han comenzado la jornada de una forma diferente a la habitual: con un desayuno de migas extremeñas, uno de los platos más tradicionales de la gastronomía de la región.

El menú especial se ha preparado con motivo de la festividad del 8 de septiembre y busca llevar un pequeño pedazo de las celebraciones de este día hasta quienes, por motivos de salud, tienen que pasarlo en el hospital.

Las migas forman parte de las iniciativas de Humanización de la Asistencia Sanitaria que desarrolla el Servicio Extremeño de Salud (SES), con las que se pretende hacer más agradable la estancia de los pacientes y generar momentos de bienestar durante su ingreso.

En esta ocasión, la gastronomía se convierte también en una forma de acercar las costumbres de la tierra a quienes no pueden disfrutar de la jornada fuera del centro sanitario. "Cuidar también es compartir nuestras raíces, nuestra cultura y el sabor de Extremadura", destacan desde el SES sobre esta iniciativa.

Ajos de Aceuchal para las migas

El desayuno cuenta, además, con un ingrediente llegado desde la provincia de Badajoz. Los ajos utilizados para elaborar las migas extremeñas han sido donados gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Aceuchal y de la Cooperativa de Ajos de Aceuchal, en Tierra de Barros.

El SES ha agradecido la participación de ambas entidades en la preparación de este menú especial, que permite que una de las recetas más reconocibles de la cocina tradicional extremeña llegue este 8 de septiembre a las habitaciones del Hospital Universitario.

Una manera diferente de conmemorar el día de la comunidad para quienes tienen que permanecer ingresados: llevando la celebración hasta el hospital a través de uno de los sabores más ligados a la tierra.