El PSOE replica al ayuntamiento que las certificaciones de Aenor no sitúan el agua de Badajoz entre las mejores del país

El PSOE de Badajoz valora positivamente que el servicio municipal de aguas haya obtenido tres certificaciones de Aenor sobre la huella hídrica, la huella del agua y la huella ambiental del ciclo integral, pero considera necesario aclarar su "verdadero alcance" después de que el ayuntamiento y Aqualia las hayan presentado públicamente como un "premio" y como prueba de la posición de Badajoz entre los mejores servicios de España.

"El PSOE se ve obligado a ejercer de contrapeso con datos técnicos a la nota del ayuntamiento para que la exageración no se convierta en verdad oficial", señalan los socialistas en una nota de prensa, en la que, aseguran, no cuestionan las certificaciones ni el trabajo técnico realizado para conseguirlas.

Al contrario, consideran positivo disponer de información "rigurosa" sobre el consumo de agua, y añade que el propio ayuntamiento señala que Badajoz es el primer servicio gestionado por Aqualia que obtiene conjuntamente las tres certificaciones y uno de los primeros de España, una singularidad que el PSOE reconoce.

"Precisamente porque es un trabajo serio, no necesita que se exagere. Una certificación ambiental tiene valor por lo que acredita, no por convertirla después en algo que no es", señala la portavoz socialista, Silvia González.

Se mezclaron conceptos

El Grupo Socialista considera que durante la presentación pública se mezclaron conceptos diferentes. Se habló reiteradamente de "premio", "excelencia" y de que el servicio de Badajoz estaría entre los "dos o tres" mejores de España. También se vinculó la triple certificación con la afirmación de que la calidad del agua de abastecimiento de la ciudad es de las mejores del país.

Sin embargo, "ninguna de esas conclusiones se desprende de las tres certificaciones", pues Aenor verifica mediante estas certificaciones el cálculo de diferentes impactos asociados al ciclo del agua conforme a metodologías reconocidas.

En Badajoz se han empleado, entre otras referencias, la metodología Water Footprint Network y las normas ISO 14046 e ISO 14072. Se trata, por tanto, de una evaluación ambiental sometida a verificación externa, no de una comparación de Badajoz con el resto de ciudades españolas, remarcan los socialistas.

Por ello, consideran que lo acreditado es que el servicio ha calculado y sometido a verificación esas tres huellas. "Aenor no ha elaborado un ranking de servicios municipales ni las certificaciones conceden a Badajoz el segundo, tercer ni ningún otro puesto entre los servicios de agua de España", remarca.

"El Ayuntamiento podía haber dicho algo importante y cierto: que ahora conocemos mejor nuestro impacto ambiental para poder corregirlo. Lo que no debía hacer es dar el salto desde ahí hasta presentarlas como un premio general a la excelencia o como demostración de que tenemos una de las mejores aguas de España. Son cosas totalmente diferentes", afirma González.

Oferta económica

El PSOE aclara también que las certificaciones de Aenor forman parte de un procedimiento profesional y voluntario. La propia entidad establece un proceso que comienza con la solicitud y aceptación de una oferta económica y continúa con la correspondiente auditoría y evaluación antes de la concesión del certificado. "Que una certificación sea contratada no le resta valor. Precisamente se paga a una entidad especializada para que audite y verifique el trabajo. Pero tampoco estamos ante un jurado que haya estudiado los servicios de agua de España y haya decidido premiar a Badajoz", señala el Grupo Socialista.

Para los socialistas, esa diferencia es importante porque fueron responsables municipales quienes utilizaron expresiones como "premio" o "excelencia". "Tenemos tres verificaciones ambientales relevantes y poco habituales conjuntamente. Eso es positivo y debería bastar. No hace falta fabricar un podio que no existe", destacan desde el Grupo Municipal Socialista.

El PSOE recuerda que estas verificaciones ambientales tampoco miden cuánto paga la ciudadanía por el servicio. Las tarifas de Badajoz registraron en 2024 una "importante subida y han vuelto a incrementarse" durante este año 2026.

El Grupo Socialista considera que una valoración global de la calidad de un servicio público debería atender también al precio y al rendimiento real de las infraestructuras. En este sentido, recuerdan que los propios datos de la auditoría ambiental del ayuntamiento revelan que la red de abastecimiento y distribución concentra el "mayor impacto" del sistema, con más de 2,27 millones de metros cúbicos en la huella del agua, evidenciando las "asignaturas pendientes" en inversiones y pérdidas de la red.

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La propia información municipal prevé una nueva evaluación en la primavera de 2027 para comprobar los resultados de las medidas que se están implantando. "El verdadero valor de estas certificaciones será poder comprobar entonces si disminuyen los consumos y los impactos y mejora la eficiencia. Medir bien es importante; mejorar los resultados lo es todavía más", concluye Silvia González.