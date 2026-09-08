La UME se traslada a Badajoz para pedalear por la donación de médula ósea

Es deporte y es solidaridad. La UME, esa unidad militar que acude cuando se la necesita para intervenir en catástrofes, ya sean incendios forestales, inundaciones o el control de plantas invasoras, estará en pocos días en Badajoz y lo hará por una causa solidaria.

Con motivo de la celebración de la campaña UMEdula 2026, el Primer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I), estará el miércoles 16 de septiembre, en el paseo de San Francisco de Badajoz, en horario de 9.00 a 21.00 horas. La actividad principal consistirá en un pedaleo solidario continuado durante toda la jornada, organizado en turnos de 30 minutos. En cada uno de estos turnos, diferentes grupos pertenecientes a instituciones, organismos, unidades de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y servicios de emergencias irán tomando el relevo, "simbolizando mediante el esfuerzo compartido la importancia de sumar voluntades frente a enfermedades que pueden requerir un trasplante de médula ósea".

UMEdula es una iniciativa solidaria de la Unidad Militar de Emergencias cuyo principal objetivo es concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación de médula ósea y fomentar la incorporación de nuevos donantes, acercando a la ciudadanía información sobre el proceso de donación y favorecer que aquellas personas que cumplan los requisitos puedan dar el paso de convertirse en donantes.

El origen de esta campaña se remonta al año 2014 y a la iniciativa solidaria impulsada por el cabo de la UME Abraham Trigo, quien desarrolló diferentes retos deportivos destinados a apoyar a familiares de enfermos de cáncer. Tras ser diagnosticado de leucemia en 2017, la dificultad para encontrar un donante compatible puso de manifiesto la importancia de incrementar el número de personas inscritas como donantes de médula. La UME decidió entonces dar continuidad a su iniciativa y aprovechar su presencia y visibilidad en la sociedad para contribuir activamente a esta causa.

¿Por qué en Badajoz?

Desde 2023, este espíritu solidario se ha extendido al conjunto de las unidades de la UME, que desarrolla actividades en diferentes puntos de España coincidiendo con la semana en la que se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea.

En esta edición, el BIEM I ha elegido la ciudad de Badajoz para desarrollar su actividad, con la voluntad de acercar UMEdula a la sociedad extremeña y hacer del paseo de San Francisco un punto de encuentro entre ciudadanía, instituciones y servicios públicos en torno a una misma causa.

El deporte se convierte así en el hilo conductor de una jornada que pretende representar valores estrechamente ligados tanto a 'UMEdula' como a las instituciones que participan en ella: solidaridad, superación, trabajo en equipo, servicio a la sociedad y compromiso con la vida.

Paralelamente al pedaleo solidario, la jornada tendrá un marcado carácter divulgativo y de sensibilización, para acercar a los ciudadanos información sobre la donación de médula y contribuir a desmontar las dudas que todavía existen en torno a este proceso. El objetivo último de UMEdula no es únicamente dar visibilidad a la donación, sino conseguir que esa sensibilización pueda traducirse en nuevos potenciales donantes y, con ello, aumentar las posibilidades de encontrar compatibilidad para aquellos pacientes que necesitan un trasplante.

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La celebración de UMEdula constituye, además, una oportunidad para reunir en torno a una causa solidaria a las instituciones y organismos presentes en Extremadura, reforzando los vínculos de colaboración que habitualmente mantiene en el cumplimiento de nuestras respectivas responsabilidades al servicio de los ciudadanos.