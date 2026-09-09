Badajoz acumula 68 incendios de vehículos en lo que va de año y agosto triplica el dato de 2025

Los números confirman la percepción. Los Bomberos de Badajoz han atendido 68 incendios de vehículos en la vía pública en lo que va de año, un dato que confirma una tendencia al alza respecto a hace una década y que todavía crecerá antes de cerrar el ejercicio. El mes pasado ha sido, de momento, el más intenso, con 14 salidas frente a las cinco registradas en agosto de 2025. Una actividad que prácticamente triplica la registrada entonces.

El repunte resulta especialmente significativo al compararlo con el resto del año.En algunos meses de 2026 el servicio ha registrado apenas cuatro salidas por incendios de vehículos, muy por debajo del volumen de intervenciones registrado en agosto, que se sitúa como el mes con más intervenciones hasta el momento.

La evolución de las estadísticas del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Badajoz permite además observar que los incendios de vehículos en la vía pública han aumentado de forma significativa en la última década. En 2016 se contabilizaron 37 salidas; en 2017 fueron 45 y posteriormente se registraron 49, 37, 55, 48 y 47. A partir de 2023 la cifra vuelve a situarse claramente por encima de esos registros: 70 salidas aquel año, 60 en 2024, 88 en 2025 y 68 hasta ahora.

Los bomberos sofocan el incendio de varios vehículos en la vía pública. / Cedida

Por tanto, 2025 cerró con más del doble de salidas que 2016, mientras que el dato de este año ya supera ampliamente algunos de los registros de la década anterior, aunque todavía quedan meses para completar el ejercicio.

Suerte de Saavedra, a la cabeza

Por zonas, los gráficos facilitados por el ayuntamiento sitúan a Suerte de Saavedra, Santa Engracia y San Roque entre las áreas que acumulan un mayor número de intervenciones. Sin embargo, el jefe del Servicio de Bomberos de Badajoz, Basilio González Lara, evita establecer un patrón concreto. Preguntado por si han detectado algún elemento común en estos incendios, González Lara no ha respondido a esta cuestión.

Gráfico cedido por el Ayuntamiento de Badajoz con las zonas que concentran este año los avisos por incendios de vehículos. / Cedida

Tampoco considera que la sucesión de incendios esté obligando por ahora a modificar la organización del servicio. "De momento no, con las dotaciones actuales se está resolviendo, es una intervención muy sistematizada", explica González Lara.

Intervenciones de hasta una hora

Cuando llega el aviso de que un vehículo está ardiendo en la vía pública, el tren de salida inicial está formado por una bomba urbana ligera con tres o cuatro efectivos, al que puede incorporarse también el mando con su vehículo. El tiempo de intervención depende en buena medida de dónde esté estacionado el coche. Las actuaciones oscilan entre media hora y una hora, según lo aislado que se encuentre el vehículo afectado respecto a otros. Y es precisamente ahí donde aparece uno de los principales riesgos. El fuego puede propagarse a otros coches, fachadas de edificios o mobiliario urbano, e incluso, en determinadas ocasiones, alcanzar zonas de pastos.

Pero hay una situación que preocupa especialmente a los bomberos: cuando el vehículo afectado es eléctrico y las llamas alcanzan el módulo de baterías. "Por la dificultad de extinción, requiere mucho tiempo, mucha agua y muchos recursos", advierte el jefe del servicio.

Pocas pistas sobre su origen

Una de las cuestiones más complicadas llega después de apagar las llamas. Un vehículo completamente calcinado no siempre permite determinar a simple vista cómo comenzó el incendio.

"Normalmente no pueden saber los bomberos al llegar si se trata de un incendio accidental o intencionado", explica González Lara, ya que los vehículos "quedan muy deteriorados". El papel de los bomberos en la investigación posterior consiste en aportar los datos sobre el estado del vehículo a su llegada y las observaciones finales de la intervención.

La recomendación de los bomberos Ante un incendio que pueda ser intencionado, el jefe del servicio lanza además una recomendación a los vecinos: avisar inmediatamente al 080 o al 112 y, si tienen su vehículo estacionado junto al que está ardiendo, no intentar moverlo hasta que las autoridades se lo indiquen. "La progresión del fuego es incontrolable y si es provocado desconocemos los acelerantes utilizados", señala.

Como medida preventiva, los profesionales aconsejan además llevar en el vehículo un extintor específico para automóviles, concretamente de un kilogramo de polvo ABC. Una precaución sencilla ante una situación que, como recuerda González Lara, "puede evolucionar de forma imprevisible en cuestión de minutos".

Dos vehículos arden durante uno de los sucesos registrados en Badajoz. / ced

La Policía Nacional continúa investigando los incendios registrados durante las últimas semanas en Badajoz. Sobre estos episodios, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, apuntó días atrás que, "en principio", no guardarían relación con los sucesos similares ocurridos la pasada primavera, vinculados a ajustes de cuentas, si bien este extremo está aún pendiente de confirmación.