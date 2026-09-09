Madring
Badajoz, entre los orígenes con más demanda en BlaBlaCar el fin de semana por la carrera de Fórmula 1 en Madrid
BlaBlaCar estima un incremento del 25 % en los desplazamientos hacia la capital con motivo del evento deportivo, con la capital pacense como uno de los principales puntos de origen
BlaBlaCar prevé registrar cerca de 15.000 viajes en coche compartido con destino a la Comunidad de Madrid en los próximos cuatro días coincidiendo con el Gran Premio de Fórmula 1 (Madring) que se celebra en la capital española este fin de semana (del 11 al 13 de septiembre), con Badajoz como una de las ciudades de origen con más demanda para este viaje.
La plataforma prevé registrar un incremento del 25 % en el número de viajes frente al mismo fin de semana del año anterior, según ha apuntado en un comunicado.
Los trayectos tendrán una distancia media de 377 kilómetros y un precio medio en torno a los 25 euros.
Las principales ciudades de origen de estos viajes en coche compartido este fin de semana serán, además de Badajoz, Valencia, Murcia, Granada y Zaragoza.
BlaBlaCar está presente en 41 mercados y suma 40 millones de usuarios únicos activos al año. De estos, 1,5 millones están en España.
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