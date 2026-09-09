Cancelado el I Torneo Solidario de Vóley Playa Ciudad de Badajoz por falta de equipos inscritos

El I Torneo Solidario de Vóley Playa Ciudad de Badajoz, previsto para el próximo 12 de septiembre en el parque del Río, ha sido cancelado al no haber alcanzado el número mínimo de equipos necesario para garantizar su celebración en las condiciones previstas.

La decisión, según han explicado Doze+1 y Copistería Baluarte, organizadores del evento, se adopta después de "varios meses de trabajo y de un importante esfuerzo personal, económico y organizativo". Durante las últimas semanas, añaden, se han difundido diferentes vídeos en redes sociales, enviado notas de prensa, distribuido cartelería en la zona de las pistas y contactado directamente con clubes y jugadores de voleibol de Badajoz. Como última medida para facilitar la participación, la organización decidió también eliminar por completo la cuota de inscripción.

A pesar de todo este esfuerzo y de contar con la documentación, los permisos y los medios necesarios para desarrollar el torneo, el número de equipos inscritos ha resultado "insuficiente".

En ese sentido, los organizadores reconocen que quizá no han sabido trasladar con la suficiente fuerza que se trataba de un torneo abierto, pensado para disfrutar del deporte entre amigos y, principalmente, para mostrar la solidaridad de Badajoz con las personas afectadas por la ELA y sus familias.

Una decisión difícil

"Ha sido una decisión muy difícil porque llevábamos mucho tiempo trabajando con ilusión. Lamentamos especialmente no poder convertir todo este esfuerzo en ayuda para ELA Extremadura, que era la verdadera razón de ser del torneo", señalan

Doze+1 y Copistería Baluarte quieren agradecer expresamente al Ayuntamiento de Badajoz y a la Fundación Municipal de Deportes su colaboración, disponibilidad y todas las facilidades ofrecidas durante la preparación del evento, así como a ELA Extremadura, a las empresas y entidades colaboradoras, a los medios de comunicación que ayudaron a difundir la iniciativa, a los clubes contactados y, especialmente, a los jugadores que sí formalizaron su inscripción y confiaron en el proyecto.

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Finalmente, aunque el torneo no pueda celebrarse, la organización espera que la iniciativa haya contribuido, al menos, a dar mayor visibilidad a la realidad de las personas con ELA y al trabajo que desarrolla ELA Extremadura.