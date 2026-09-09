Infraestructuras hidráulicas
La Confederación Hidrográfica del Guadiana invierte 6,3 millones de euros en reparar los daños causados por las borrascas
Las actuaciones se concentran en presas y embalses de la cuenca y se extienden a azudes, sistemas de control y zonas regables.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) continúa avanzando en las actuaciones de emergencia puestas en marcha para paliar los daños ocasionados en infraestructuras hidráulicas por las riadas registradas durante los meses de enero y febrero de 2026. Los trabajos, algunos ya finalizados y otros en ejecución, suponen una inversión superior a 6,3 millones de euros.
Más de la mitad de esta inversión se concentra en las presas y embalses afectados por las avenidas. En las presas de Cijara, García de Sola, Orellana, Zújar, Gargáligas, Cornalvo, Villalba de los Barros, Los Molinos, Villar del Rey, Horno Tejero o Los Canchales se han ejecutado o se están llevando a cabo trabajos de reparación de caminos, galerías, aliviaderos, sistemas de drenaje y otros elementos dañados por las inundaciones.
Las actuaciones se han extendido igualmente a distintos azudes de la cuenca del Guadiana, entre ellos La Granadilla y La Pesquera, donde se han reparado caminos de acceso, cerramientos y otros elementos afectados por las crecidas.
También para elementos del SIRA
Asimismo, se están destinando recursos a recuperar los elementos del Sistema de Información de Redes Automáticas de la cuenca del Guadiana (SIRA) dañados por las inundaciones. Los trabajos se centran especialmente en la reparación y reposición de sensores y puntos de control situados en los cauces, así como en la recuperación de sus accesos.
También se está actuando en las zonas regables del Zújar, Centro, Orellana, Montijo y Lobón, donde las crecidas provocaron daños en canales, acequias, sistemas de drenaje, caminos de servicio y otras infraestructuras necesarias para garantizar el suministro de agua a los regantes.
En estas zonas, algunas de las reparaciones se acometerán una vez finalizada la campaña de riego, para evitar interferencias en el suministro.
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