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Que corra el jamón en la plaza Alta de Badajoz

El concurso de cortadores reúne este viernes a seis participantes

Los platos, de cebo ibérico 50%, se servirán a 6 euros

El concurso se ha presentado en el ayuntamiento.

El concurso se ha presentado en el ayuntamiento. / A. M. R.

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L. C. B.

Badajoz

La plaza Alta de Badajoz acogerá este viernes, a partir de las 20.00 horas, la celebración del X Concurso de Cortadores de Jamón ‘Badajoz capital Ibérica’, en el que participarán seis profesionales: Juan Antonio Barbero Peral (Cáceres), Alberto Benito (Madrid), David Galván Alcaide (Guadalcanal, Sevilla), Juan López Ramírez (Añora, Córdoba), Pedro Ortega (Arroyo de la Encomienda, Valladolid) y Raúl Torres Olivera, de Valverde de Leganés (Badajoz).

Durante unas dos horas, estos seis profesionales del corte de jamón competirán para demostrar su técnica, precisión, limpieza, presentación y conocimiento del producto (realizarán una prueba cultural), mientras los asistentes podrán disfrutar en directo del espectáculo del corte y degustar el jamón del concurso (cebo ibérico 50%) en platos preparados. Costarán 6 euros y los tickets de compra permitirán a su vez optar a distintos premios, que se darán a conocer en sus redes sociales.

El concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rubén Galea, junto al organizador Pepe Alba, han presentado este miércoles esta décima edición, en la que el primer premio incluye el pase a la semifinal del campeonato nacional junto a trofeo, diploma, tabla jamonera Afinox y 300 euros; el segundo, trofeo, diploma y 200 euros y el tercero, trofeo, diploma y 100 euros, mientras que el mejor plato creativo recibirá un diploma y 100 euros.

Con el vigente campeón

Durante el desarrollo del concurso, habrá entrevistas a miembros del sector como ganaderos, industriales o cortadores, también intervendrá el guía turístico Joaquín Fuentes y el chef Javier García, de Lugaris presentará su libro ‘El jamón a la cocina’.

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El concurso cuenta con un jurado profesional, en el que participa Javier Fernández Gómez, de Fuentes de León, que ganó la pasada edición y es el vigente campeón nacional. Además, el plato creativo contará con la valoración de un jurado internacional, con profesionales procedentes de Hong Kong, Italia, Holanda y estados Unidos.

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