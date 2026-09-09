Cuentacuentos, magia, teatro y talleres gratuitos: regresa 'Libros como el viento' a las bibliotecas municipales de Badajoz

El programa de fomento de la lectura infantil 'Libros como el viento' regresa a las bibliotecas municipales de Badajoz. Del 18 de septiembre al 11 de diciembre ofertará cinco sesiones de cuentacuentos, magia, teatro y talleres gratuitos para toda la familia.

Esta actividad, organizada por la Concejalía de Cultura y la Escuela de Narrativas Mirada y Voz, nació hace ocho años con el objetivo de acercar la lectura y la narración oral a la infancia desde un espacio cercano y accesible como son las bibliotecas de barrio. En este tiempo, se ha consolidado como una propuesta para despertar el interés por la lectura entre los más pequeños, a través de experiencias participativas de la mano de destacados narradores, autores e ilustradores.

La VIII de 'Libros como el viento' edición comenzará el 18 de septiembre (17.00 horas) en la Biblioteca Municipal de Santa Isabel, en la barriada de San Fernando, con Lupe Estévez y su propuesta ‘Éranse muchas cosas’. Se trata de un teatro-cuento de aproximadamente 35 minutos dirigido a niños de entre 3 y 7 años, que combina texto e imagen para acercar a los más pequeños al lenguaje poético.

La siguiente sesión tendrá lugar el 2 de octubre en la Biblioteca de Santa Ana, en el Casco Antiguo, y el invitado octubre será el mago y narrador Sergio Barquilla, que presentará ‘Cleo y el mago de las tres cuerdas’. La actividad combinará narración oral y magia familiar a partir de su libro, con una propuesta participativa en la que los personajes cobrarán vida ante el público.

El 23 de octubre, será el turno de María Fraile, que ofrecerá una sesión de narración oral para todos los públicos bajo el título ‘En lo profundo del bosque, un cuento’, en la que se mezclarán relatos tradicionales y contemporáneos ambientados en el bosque, sus criaturas reales y su fauna imaginaria.

La programación proseguirá el 13 de noviembre con un encuentro con la ilustradora Ester García y sus 'Fabulosos animales', una actividad dirigida a niños de 6 a 10 años, que se acercarán a la ilustración a través del trabajo de esta autora, centrado en la naturaleza y la fauna, y la creación de libros en un taller, en el que podrán diseñar su propio animal.

Pablo Albo, uno de los narradores orales más reconocidos y premiados de España, clausurará la octava edición de 'Libros como el viento' el 11 de diciembre, cuando presentará ‘Cuentos de aire. Historias de papel’. Será una sesión de narración oral clásica en la que dará voz a los libros de los que es autor.

Estas tres últimas propuestas se desarrollarán a las 17.00 horas, aunque aún falta por concretar su ubicación, que se concretará más adelante.

Espacios de encuentro

La Concejalía de Cultura destaca que este programa es una apuesta por convertir las bibliotecas municipales "en espacios de encuentro, participación y descubrimiento para la infancia", utilizando la narración oral, la literatura, la ilustración y otras disciplinas artísticas como herramientas para despertar el interés por la lectura. Así, busca que los menores puedan acercarse a los libros desde una experiencia compartida y atractiva, al tiempo que se refuerza el papel de las bibliotecas de barrio como espacios culturales abiertos a las familias.

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En sus siete ediciones anteriores, el programa ha contado con narradores, autores e ilustradores tan reconocidos como Pep Bruno, Ellen Duthie, Alicia Bululú, María José Floriano, María Riera o Aldo Méndez, entre otros.