Diez horas sin parar de bailar en Badajoz

DJ internacionales como David Penn, Marco Lyss, Mona Lee y Piem, junto a regionales como Albano Raabta, Barey, Carlos Ferrera, Iván Tenorio, Martín DJ y Pedro Caballero participan este sábado, día 12, en el festival ‘Baila House Music’, que se celebra en el auditorio del Recinto Ferial de Badajoz dedicado a la música house que contará con una zona comercial, gastronómica y fan y hasta un espacio para cortarse el pelo

Esta cita con la música electrónica, que se prolongará durante diez horas, también tiene un carácter inclusivo con mochilas vibratorias. Para acudir, hay dos tipos de entradas, que se pueden adquirir en la web oficial del festival o en los enlaces que publicitan las empresas colaboradoras, entre una general de 25 euros con un bono-cerveza con tres consumiciones y otra VIP por 65 euros que incluye aparcamiento con acceso directo al recinto, un catering a las 21.45 horas y un bono-copas con tres consumiciones valorado en 20 euros.

El concejal de Festejos, José Antonio Casablanca, y el promotor del festival y creador de la marca, Antonio González, han presentado este miércoles esta iniciativa de la que el concejal destacó que están «seguros» de que los asistentes podrán disfrutar de un formato protagonizado por un sector que, en ocasiones, puede pasar desapercibido o al que no se le presta la atención que requiere como la música disco y en concreto house.

De este modo, ofrecerlo en el auditorio del Recinto Ferial «es un auténtico gustazo» y colaboran con la organización «en todo lo posible», señaló Casablanca, que animó a acudir a este festival para disfrutar de un formato «muy cuidado», «muy trabajado», «muy consolidado» en otros lugares y que, como ha confiado, va a funcionar «perfectamente» en la capital pacense.

Con Álex Már

Por su parte, González detalló que ‘Baila House’ es una marca propia que nace en Badajoz para ofrecérsela a la ciudad, la comunidad y, en futuras ediciones, a otras zonas del país. Agradeció al ayuntamiento su colaboración, ofrecimiento y predisposición para desarrollar esta cita, así como a la diputación por su colaboración o a las distintas empresas o entidades que han apostado por el festival, entre ellas la asociación Fedapas que aportará mochilas o cinturones vibratorios para que las personas con discapacidad auditiva puedan disfrutar de la música house.

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En esta primera edición, junto a la actuación de los citados DJ, el festival ofrecerá un «ecosistema de experiencia» con una parte dedicada al comercio, otra a la gastronomía con ‘food trucks’, a las actividades inclusivas y una zona fan en la que se podrá contar con la presencia del piloto de motociclismo Álex Márquez a través de su casco, todo ello dirigido a todo tipo de público a partir de 18 años y sin límite de edad. El único límite es poder estar.