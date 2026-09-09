Un peldaño más para el segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz: la Junta aprueba la urgencia para ocupar los terrenos

Un paso más para que pueda avanzar la construcción de la Ronda Sur de Badajoz, de la que está funcionamiento y abierto al tráfico un único tramo de los cuatro proyectados, el que enlaza la carretera de Olivenza con la avenida de Elvas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado hoy miércoles la declaración de urgencia para la ocupación de los terrenos necesarios, para que pueda desarrollar el segundo tramo previsto, el que une la carretera de Valverde de Leganés con la de Olivenza.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha recordado que el pasado 28 de julio la Junta autorizó la contratación del segundo tramo de la ronda sur de Badajoz con una inversión de 44,7 millones de euros. Hoy en el Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de urgencia para la ocupación de los terrenos necesarios para que se lleven a cabo en la ejecución de estas obras. Según ha expresado, esta decisión permitirá agilizar la disponibilidad de esos terrenos y evitar que el procedimiento de expropiación retrase la ejecución de la obra.

"Estamos -ha defendido la consejera- hablando de una infraestructura muy esperada que va a permitir sacar del núcleo urbano parte del tráfico de largo recorrido y mejorar sin duda los accesos también a la ciudad. Esto significa menos congestión, desplazamientos mucho más cómodos para la ciudadanía y sobre todo algo muy importante que es mayor seguridad vial en una zona que actualmente soporta un volumen muy elevado de tráfico".

El contrato de las obras ya está publicado y la actuación afecta a 83 propietarios. Una vez adjudicadas las obras y formalizado ese contrato, el plazo de ejecución va a ser de 26 meses. El de hoy es un paso administrativo necesario para que las obras puedan comenzar cuanto antes una vez finalice esa licitación.

Aún así, no deja de haber retraso. El trazado de este tramo se aprobó en noviembre de 2022 de manera definitiva. En julio la Junta retomó el proceso de expropiación y sometido a información pública complementaria la relación de bienes y derechos tras detectar cambios de titularidad en las fincas afectadas

¿Cómo será el segundo tramo?

El segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz tendrá 4,6 kilómetros y conectará la carretera de Valverde de Leganés (EX-310) con la de Olivenza (EX-107) y con el tramo III, que ya se encuentra en servicio. Será prácticamente recto. Solo en los últimos 200 metros, discurre en una curva de transición que anticipa la curva circular con giro a la derecha que conecta con el tercer tramo de la circunvalación, ya ejecutado (primero construido y III en plano), que une la carretera de Olivenza y la avenida de Elvas a través de la de Rui Nabeiro y abierto al tráfico desde mediados de enero de 2022. La inversión alcanzó los 30 millones para 4,1 kilómetros de vía, que incluye el puente 25 de Abril, el quinto sobre el Guadiana a su paso por Badajoz.

Al inicio de este tercer tramo, en el punto kilométrico 3,7 de la Ronda Sur, se ubicará el enlace con la Ex-310, en el kilómetro 4,7, pasado el antiguo cuartel de Sancha Brava y antes de llegar a la Dehesilla de Calamón. Este enlace se llevará a cabo mediante una glorieta con un radio inferior a los 68 metros y los ramales de la circunvalación se conectarán a la misma para permitir todos los movimientos.

Desde este punto, la Ronda Sur discurrirá hacia el oeste, condicionada por las viviendas que existen a ambos lados del trazado inicial del tramo. A la altura de la subestación de las Vaguadas, girará ligeramente a la derecha para continuar en recta hasta el enlace que ya existe en la carretera de Olivenza.

En el kilómetro 8,2 de la circunvalación, está la glorieta que conecta con la Ex-107, anterior a la urbanización Corazón de Jesús y ejecutada durante la construcción del tramo ya construido. Este proyecto actualizará su geometría y la definirá como una rotonda tipo «hipódromo», ya que en su nueva configuración prevé el futuro desdoblamiento de la Ex-107 desde Badajoz a Olivenza.

El proyecto del tramo II pretende no interferir en la permeabilidad de los caminos públicos de la zona por la que discurre, por lo que para dar continuidad a estas vías se han previsto cinco pasos superiores y uno inferior, que a su vez, sirve para proporcionarla también a la Cañada Real de Sancha Brava. Además, se contempla la creación de caminos para no aislar a las parcelas de la zona.

¿Cuáles son los cuatro tramos?

El proyecto de la Ronda Sur de Badajoz se divide en cuatro tramos.

-Tramo 1: Conecta la carretera de Valverde de Leganés con la carretera de Sevilla (N-432) y la futura autovía A-81.

-Tramo 2: Une la carretera de Valverde (Es-310) con la carretera de Olivenza (Ex-107).

-Tramo 3: El tramo ya puesto en servicio que incluye el puente 25 de Abril y conecta con la avenida de Elvas.

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Tramo 4: Conecta el ferial de Caya con la Plataforma Logística y se divide a su vez en dos fases.