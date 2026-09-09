Los programas deportivos para mayores de Badajoz superan las 1.600 inscripciones durante julio y agosto

El Ayuntamiento de Badajoz ha cerrado la programación de verano destinada a las personas mayores con más de 1.600 inscripciones entre la XVI Escuela Deportiva de Verano de Mayores y la quinta edición de Mayores Activos por Vacaciones, según informa el consistorio.

Las dos iniciativas se han desarrollado durante julio y agosto tanto en la ciudad como en sus pedanías, con una oferta destinada a mantener la actividad física de las personas mayores durante el periodo estival.

Según señala el ayuntamiento, estos programas buscan favorecer el envejecimiento activo, los hábitos de vida saludables, la autonomía personal y las relaciones sociales a través de propuestas de ocio y ejercicio adaptadas a este colectivo.

900 inscripciones en julio

La XVI Escuela Deportiva de Verano de Mayores, celebrada entre el 30 de junio y el 30 de julio, alcanzó las 900 inscripciones. Las sesiones de acondicionamiento físico tuvieron lugar en diferentes puntos de Badajoz, entre ellos el parque situado frente al Centro Joven de La Paz, el Parque del Dragón de María Auxiliadora, el Centro de Mayores de Santa Marina, el parque del río en la margen derecha y el Parque del Rivillas.

La programación llegó también a Valdebótoa, Gévora, Novelda, Villafranco y Balboa, además de a instalaciones deportivas municipales como los pabellones Hernán Cortés, Nuria Cabanillas, Juancho Pérez y Antonio Domínguez.

Además del acondicionamiento físico, se organizaron actividades de petanca, tenis de mesa, pádel, relajación, taichí, gimnasia acuática, zumba, pilates, piragüismo y tiro con arco. La oferta se completó con cuatro rutas que partieron desde distintos puntos de la ciudad.

Otras 750 inscripciones durante agosto

La actividad continuó del 3 al 31 de agosto con la quinta edición de Mayores Activos por Vacaciones, que registró 750 inscripciones, según los datos facilitados por el ayuntamiento.

El programa, dirigido especialmente a las personas mayores que permanecen en Badajoz durante agosto, incluyó actividades de acondicionamiento físico, gimnasia acuática, petanca, pádel, zumba y pilates en diferentes espacios de la ciudad y en las pedanías de Valdebótoa, Gévora, Novelda, Balboa y Villafranco.

A estas propuestas se sumaron actividades especiales como el Rey de la Pista de Petanca, celebrado en el Complejo Deportivo La Granadilla, y el Rey de la Pista de Pádel, desarrollado en el Pabellón Nuria Cabanillas.

Durante agosto se celebraron además cinco recorridos: la Ruta a los Molinos, la Subida al Cerro del Viento, La Crispita, el Cuartel de Sancha Brava y una ruta cultural por Badajoz, esta última realizada el 31 de agosto.

El concejal delegado del Instituto Municipal de Servicios Sociales, Juan Pérez Márquez, ha valorado positivamente la participación registrada durante ambos meses. "Estamos muy contentos con la participación. Lo importante es que nuestros mayores no paren en verano, que sigan haciendo ejercicio, saliendo de casa y, sobre todo, compartiendo tiempo y actividades con otras personas", ha señalado.

El edil también ha destacado la variedad de las propuestas y su extensión por diferentes barrios y pedanías. "Intentamos ofrecerles actividades diferentes y que puedan participar vivan donde vivan. La respuesta que tenemos cada verano nos demuestra que merece la pena seguir apostando por estos programas", ha afirmado.

Jornadas de puertas abiertas en septiembre

Una vez concluida la programación estival, las actividades para mayores en Badajoz continúan en septiembre con las jornadas de puertas abiertas, programadas del 1 al 15 de septiembre.

Según explica el ayuntamiento, estas jornadas permiten a los participantes habituales renovar sus inscripciones y ofrecen a quienes todavía no forman parte de los programas la posibilidad de conocer las actividades disponibles. "Ahora comenzamos una nueva etapa con las jornadas de puertas abiertas y queremos animar también a quienes todavía no participan a que se acerquen, conozcan las actividades y se sumen a ellas", ha indicado Pérez Márquez.

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El ayuntamiento mantiene así durante el año una programación de actividad física y participación para personas mayores distribuida por diferentes barrios de Badajoz y sus pedanías, con propuestas orientadas al ejercicio y la convivencia.