El PSOE de Badajoz muestra su preocupación por la planta de biometano: exige garantías sobre olores, tráfico pesado y aguas subterráneas

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha mostrado su "preocupación" por el proyecto para construir una la planta de biometanización de alperujos en la carretera de Campomayor, ante el que mantiene "serias reservas" y sobre el que exige garantías sobre los olores, el tráfico pesado y las aguas subterráneas.

Este temor se une al ya expresado por los vecinos y empresas cercanas, que se oponen a estos planes y han comenzado a movilizarse.

Su portavoz, Silvia González, reclama que, por las dimensiones de la instalación (15 hectáreas) y, sobre todo, por el emplazamiento elegido -una parcela 14 del polígono 148 del término municipal de Badajoz, con acceso desde la BA-020, carretera de Campomayor, antes de la frontera con Portugal-, "un análisis riguroso antes de adoptar una posición definitiva".

A través de un comunicado, los socialistas recuerdan que el proyecto, promovido por Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Badajoz, prevé tratar hasta 100.000 toneladas anuales de alperujo y hojas de olivo para producir biometano e inyectarlo en la red de gas natural y que en estos momentos se encuentra en información pública dentro de la tramitación de su autorización ambiental integrada. El anuncio del expediente se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el 11 de agosto de 2026, y el plazo de 30 días hábiles, contado desde el día siguiente y excluido el festivo del 8 de septiembre, concluye el 23 de septiembre.

Silvia González, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz. / LA CRÓNICA

El Estudio de Impacto Ambiental prevé concentrar la recepción del alperujo durante los cuatro o cinco meses de campaña de producción de aceite y almacenarlo para alimentar la instalación durante el resto del año. El proyecto contempla cubiertas y sellado de las balsas como medidas para reducir las emisiones y las molestias por olores.

Para Silvia González, las cantidades previstas y el periodo de almacenamiento "hacen necesario acreditar la eficacia de las medidas frente a los olores". Los socialistas consideran que la evaluación ambiental debe dar respuesta a las cuestiones que afectan a la ciudad y a su entorno: la incidencia de los olores, el consumo y la procedencia del agua, el tratamiento y destino del digestato, la protección de las aguas subterráneas y el tráfico pesado asociado a la actividad.

También consideran necesario concretar la procedencia de los residuos que abastecerían una instalación con esta capacidad. "Deben precisarse el área de suministro, los desplazamientos necesarios para transportar el material hasta Badajoz y su gestión actual", piden los socialistas.

Dudas sobre la ubicación

El PSOE reconoce que la elección del emplazamiento es una de sus "principales preocupaciones". El expediente compara tres ubicaciones y la alternativa de no ejecutar el proyecto. Silvia González cree que hay que aclarar "el peso de los criterios ambientales, urbanísticos, logísticos y económicos en la elección final", pues, aunque reconoce que la proximidad de la conexión gasista supone una "ventaja técnica", defiende que hay que valorar también "la relación de la instalación con el desarrollo presente y futuro de Badajoz desde el punto de vista urbano y sus repercusiones en el tráfico, especialmente durante la campaña de recepción de alperujo.

Los socialistas precisan que no cuestionan el aprovechamiento de residuos agrícolas ni la producción de energías renovables por sí mismos, pero sí entienden que es "imprescindible" determinar si este proyecto concreto, con estas dimensiones y en este emplazamiento, ofrece" las garantías suficientes y resulta adecuado para Badajoz.

La portavoz se compromete a seguir analizando la documentación antes de fijar una posición definitiva, escuchar a los afectados y determinar las actuaciones que correspondan dentro del procedimiento ambiental.

Otros proyectos

El PSOE ha hecho su propia comparación con otros proyectos similares en la región. Así, señala que las 100.000 toneladas anuales previstas en la carretera de Campomayor duplican la capacidad final publicada para los proyectos de alperujo de Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Alagón, en Oliva de Plasencia; Tierra de Barros, en Villafranca de los Barros; y La Serena, en Mérida. Estas tres sociedades, constituidas originalmente con Infinitum como socio único, presentaron proyectos de 25.000 toneladas en una primera fase y 50.000 tras la segunda.

La comparación, según los socialistas, no permite considerar a la de Campomayor como la planta de mayor capacidad de Badajoz. El DOE del 17 de julio de 2025 publicó otro proyecto en el mismo término municipal, promovido por Iniciativas Agroambientales de las Vegas Bajas del Guadiana, con capacidad para tratar 186.743 toneladas anuales de residuos agrícolas y ganaderos.

En Villafranca de los Barros, según recoge su estudio, hay que distinguir dos proyectos: el de Tierra de Barros, publicado con una capacidad final de 50.000 toneladas, y el de Helga Power, con 103.000 toneladas anuales, anunciado en enero de 2025. Son capacidades de tratamiento recogidas en la documentación de los proyectos, no cifras de actividad efectiva ni prueba de que las instalaciones estén en funcionamiento. Además, las distintas materias primas impiden equiparar sus impactos únicamente por el tonelaje.

El PSOE explica que la inscripción de constitución de Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Badajoz publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el 20 de febrero de 2024, identifica a Infinitum Capacity Technologies, SL, como socio único. Las sociedades Desarrollos Bioenergéticos de Extremadura Alagón, vinculada al proyecto de Oliva de Plasencia; Tierra de Barros, al de Villafranca de los Barros; y La Serena, al de Mérida, también se constituyeron con Infinitum como socio único y con los mismos administradores mancomunados.

Pero, en diciembre de 2023 se inscribió el cambio de socio único de las tres sociedades a favor de Mapfre Energías Renovables II, FCR: La Serena el día 13, Alagón el 14 y Tierra de Barros el 15. En Oliva de Plasencia, la información pública de la solicitud de autorización ambiental integrada se anunció en mayo de 2024, después de aquel cambio societario.

Según los socialistas, la sociedad promotora del proyecto de Badajoz figura con fecha de comienzo de operaciones del 18 de diciembre de 2023 y con los mismos administradores iniciales. Su constitución se inscribió el 13 de febrero de 2024.

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Para el PSOE, estos antecedentes no acreditan que vaya a producirse un cambio de propietario en Badajoz, pero plantea conocer si Infinitum prevé construir y explotar directamente la planta o incorporar a otro inversor.