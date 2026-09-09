La situación actual de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz: tres contratos aún pendientes de adjudicarse y una baja médica inesperada

Avanza el mes de septiembre y todavía no se han adjudicado tres contratos relativos al funcionamiento de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz, cuyo traslado al antiguo edificio del colegio San Pedro de Alcántara rehabilitado está pendiente desde hace dos cursos, que se han perdido. El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha mostrado este miércoles su confianza en que el curso pueda empezar en octubre.

Para que el edificio pueda funcionar, es necesario que se contrate el seguro, una licitación que se quedó desierta, pero el ayuntamiento se ha puesto en contacto con varias compañías y parece que existe interés, según ha asegurado el concejal. También están pendientes los contratos de limpieza y de mantenimiento, aunque Casablanca asegura que no son imprescindibles para que las instalaciones se puedan utilizar y lleguen los alumnos. Un problema inesperado se ha añadido a última hora: la directora de la escuela está de baja médica, y es la que tiene que firmar los contratos.

El concejal de Cultura ha asegurado que está manteniendo contacto con los alumnos. Según ha detallado, actualmente está en licitación el pliego del contrato de limpieza, cuyo plazo termina este viernes. Además, hay que volver a licitar el del seguro, que quedó desierto. Espera que se produzca esta misma semana. El ayuntamiento ha estado hablando con distintas aseguradoras para comprobar si tienen interés y, al parecer, lo hay. Están trabajando además, a falta de su publicación, en el pliego del mantenimiento del edificio. Pero el equipo de gobierno municipal se ha encontrado con un nuevo problema, que asegura que está en vías de resolución. La directora de la escuela, que ha estado colaborando y firmando todos estos pliegos, en estos momentos se encuentra de baja médica y no puede firmar hasta que no se incorpore. El ayuntamiento está comprobando si el reglamento orgánico permite delegar la firma en otro profesor del centro, porque la escuela solo tiene profesores y un administrativo.

Son tres los pliegos los que faltan, pero el concejal asegura que no todos son obligatorios para que empiece a funcionar la escuela, salvo el seguro, que sí lo es. Para la limpieza ya existía un contrato con una empresa, pero se ha tenido que ampliar porque el edificio es mucho más amplio. En cuanto al mantenimiento, Casablanca ha comentado que es "deseable" que esté cuanto antes, aunque no es obligatorio, porque de hecho los profesores ya han estado trabajando en el centro.

¿Qué pasa con las matrículas?

En cuanto a las matriculaciones, el concejal ha asegurado que se están preparando. Se da la circunstancia de que ha habido cambios en los horarios de las clases, respecto a los que se ofertaron hace dos años, cuando se realizaron las matrículas. Por este motivo, el centro se pondrá en contacto con todos los que se matricularon en aquel momento para informarles de estas modificaciones y confirmar si siguen interesados en matricularse, independientemente de que solicitasen o no la devolución de matrícula. Según ha insistido el concejal, se dará prioridad a todos los matriculados hace dos años. Se va a respetar, de manera que una vez que se conozcan cuántas matrículas antiguas permanece, se ofertarán las plazas que queden libres.

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"La idea es que la escuela esté funcionando con normalidad en octubre", ha remarcado el concejal, si bien ha dejado abierta la puerta de la duda, pues "no solo depende de nosotros, que estamos haciendo todo lo posible por que así sea, sino de la capacidad que tenga el profesorado".