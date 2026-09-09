La Virgen de la Soledad ya es alcaldesa perpetua y honorífica de Badajoz

Nuestra Señora de la Soledad ya es alcaldesa perpetua y honorífica de Badajoz. El pleno extraordinario celebrado en la mañana de este miércoles ha aprobado por unanimidad de los presentes este nombramiento simbólico para la patrona de la ciudad.

En el pleno también han estado presentes representantes de la Hermandad de la Soledad, con su hermano mayor al frente, Francisco Javier Gutiérrez, así como el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, acompañado por el vicario general, Francisco Maya.

Con esta decisión, el Ayuntamiento de Badajoz reconoce de forma institucional el estrecho vínculo que la Virgen de la Soledad mantiene con la ciudad desde hace más de tres siglos y medio. La propuesta responde a una solicitud formal presentada por la hermandad y culmina un procedimiento respaldado por los informes municipales.

Durante la exposición del expediente se recordó la profunda relación histórica entre la patrona y la ciudad. Entre los hitos destacados figuran la constitución de la cofradía en 1664, la construcción de la primera ermita en 1675, la concesión en 1947 del uso del escudo de la ciudad, la coronación canónica en 2013 o su patronazgo sobre la Policía Local. El ayuntamiento considera que este nombramiento supone un reconocimiento institucional a una figura que forma parte del patrimonio histórico, cultural y religioso de Badajoz.

Momento en el que el pleno de Badajoz ha votado de manera unánime para que la Virgen de la Soledad sea alcaldesa perpetua y honorífica. / La Crónica

Un acuerdo unánime

La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos presentes en la corporación municipal. En nombre de Vox, Marcelo Amarilla ha asegurado que "la ciudad es mucho más que sus calles o sus presupuestos; son sus costumbres, sus sentimientos y sus creencias", y ha añadido que este nombramiento "reafirma nuestras raíces".

Por parte del PSOE, Silvia González ha expresado el "profundo respeto a la tradición y a los fieles" y ha defendido el apoyo de su grupo porque "Badajoz es una ciudad plural", felicitando además a la Hermandad por este reconocimiento.

Desde el Grupo Popular, José Antonio Casablanca ha destacado que "la ciudad no se entendería sin la presencia de la Virgen de la Soledad" y ha afirmado que este nombramiento devuelve a la patrona y a su Hermandad parte del trabajo realizado durante décadas en beneficio de Badajoz.

Gragera: "La ciudad reconoce a su patrona"

Tras la aprobación del acuerdo, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha mostrado su satisfacción por el respaldo unánime de la corporación. "Hoy de manera unánime los representantes del pueblo de Badajoz han expresado el reconocimiento de toda una ciudad a su patrona en esa forma honorífica de alcaldesa perpetua de Badajoz", ha afirmado.

El primer edil ha subrayado que la iniciativa responde "al deseo popular, de la hermandad y quizá también a una demanda histórica de los propios pacenses". Además, ha destacado el carácter permanente de la distinción: "Los cargos son efímeros, todos llegamos y pasamos, pero este reconocimiento implica la permanencia de la figura de la patrona como alcaldesa perpetua de la ciudad".

Gragera también ha felicitado a la Hermandad de la Soledad al considerar que "hoy cumplen un sueño, pero la ciudad reconoce a su patrona y la hace merecedora de la mayor distinción y del mayor honor".

El arzobispo: "La Virgen nunca divide, porque es madre"

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, también ha agradecido el apoyo unánime de la corporación y el cariño que, ha asegurado, los pacenses profesan a la patrona: "Quiero manifestar mi agradecimiento a la corporación, al señor alcalde, a todos los grupos políticos que apoyaron y votaron unánimemente esta declaración y, sobre todo, al pueblo de Badajoz por la devoción tierna que tiene hacia la Virgen Santísima en la advocación de la Soledad", ha señalado.

Rodríguez Carballo ha defendido además que la devoción mariana forma parte de la identidad de la ciudad y ha apelado a su capacidad para unir en un contexto de polarización: "La Virgen nunca divide. ¿Por qué? Porque es madre. La Virgen crea familia, crea unidad y crea puentes", ha afirmado.

Asimismo, ha invitado a todos los pacenses a participar el próximo 15 de septiembre en los cultos que se celebrarán en la Catedral de Badajoz y en el posterior traslado procesional de la imagen hasta su ermita.

La Hermandad celebra un "día de júbilo"

El hermano mayor de la Hermandad de la Soledad, Francisco Javier Gutiérrez, ha recibido oel nombramiento con "una alegría inmensa" y ha asegurado que el reconocimiento "viene a recoger el sentir de todo un pueblo".

Gutiérrez recuerda que la novena en honor a la patrona continúa celebrándose hasta el 14 de septiembre, con tres celebraciones diarias y una importante participación de fieles. El día grande llegará el 15 de septiembre con la eucaristía presidida por el arzobispo y la posterior procesión de regreso a la ermita.

Durante la celebración religiosa tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos de esta distinción: la imposición del bastón de mando que acreditará a la Virgen de la Soledad como alcaldesa perpetua y honorífica de Badajoz. Posteriormente, la imagen realizará una parada ante la puerta del Ayuntamiento como gesto de agradecimiento por el nombramiento.

"Esperemos que sea un día de júbilo y de alegría que quede en la memoria de todos los pacenses para las futuras generaciones", ha concluido el hermano mayor.