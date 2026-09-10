59 denuncias y dos vehículos retirados en Badajoz por conductas de riesgo al volante

La Policía Local de Badajoz ha reforzado la vigilancia en el entorno del Estadio Vivero para prevenir conductas de riesgo relacionadas con los vehículos, mejorar la seguridad vial y evitar molestias a los vecinos. El último dispositivo desplegado en la zona se ha saldado con 59 denuncias administrativas y dos vehículos retirados de la vía pública, según informa el Ayuntamiento de Badajoz.

Los agentes mantienen desde el pasado mes de mayo una vigilancia continuada en los alrededores del Vivero, donde se han llevado a cabo diferentes actuaciones y controles relacionados tanto con la circulación como con las condiciones de los vehículos.

Según expresa el consistorio, también se han establecido dispositivos específicos cuando las circunstancias lo han requerido, especialmente para vigilar concentraciones de vehículos y posibles comportamientos que puedan comprometer la seguridad del tráfico.

59 denuncias en una sola noche

El último de estos operativos se desarrolló durante la noche del pasado viernes. La Policía Local estableció un dispositivo específico de control en el entorno del Vivero que terminó con 59 denuncias administrativas.

Entre las infracciones detectadas destacaron las conducciones temerarias y la utilización de sistemas de escape libres o no reglamentarios, según detalla el ayuntamiento. Además, los agentes retiraron de la vía pública dos vehículos al considerar que presentaban circunstancias que suponían "un grave riesgo para la circulación".

Controles desde el pasado mes de mayo

La vigilancia en este punto de la ciudad se remonta al pasado 8 de mayo, cuando la Policía Local desplegó durante la noche un dispositivo dirigido a controlar las concentraciones de vehículos tuning y prevenir posibles carreras ilegales en los alrededores del estadio.

En aquella intervención se formularon 18 boletines de denuncia por diferentes infracciones. Entre ellas figuraban conducción temeraria, instalación de tubos de escape no homologados, incumplimientos relacionados con elementos de seguridad y neumáticos en mal estado.

Los agentes levantaron asimismo un acta por incumplimiento de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y otra por tenencia de sustancias estupefacientes.

Dos vehículos, inmovilizados hasta corregir las deficiencias

A raíz de aquel primer dispositivo, dos vehículos fueron trasladados a la ITV debido al riesgo que, según señala el ayuntamiento, suponía su estado para la seguridad vial. Ambos quedaron inmovilizados hasta que se subsanaran las deficiencias detectadas.

Noticias relacionadas

La Policía Local mantiene desde entonces estos controles en la zona con el objetivo de prevenir comportamientos peligrosos al volante y comprobar que los vehículos cumplen las condiciones reglamentarias. El último balance, con 59 denuncias en una noche, refleja la continuidad de una vigilancia que el cuerpo municipal mantiene activa desde mayo.