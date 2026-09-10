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Juicio en la Audiencia

El acusado de provocar un fuego junto al puente Real de Badajoz el pasado verano se sienta este jueves en el banquillo

La fiscalía pide para él 14 años de prisión como autor de un delito de incendio con riesgo para la vida, mientras que la defensa solicita su absolución

La zona quemada junto al puente Real, tras el incendio del 18 de agosto de 2025.

La zona quemada junto al puente Real, tras el incendio del 18 de agosto de 2025. / ANDRÉS RODRÍGUEZ

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Belén Castaño Chaparro

Belén Castaño Chaparro

Badajoz

El acusado de provocar un incendio de pastos el 18 de agosto de 2025 junto al puente Real, que obligó a cortar el tráfico, desalojar el tanatorio y calcinó una chabola cercana en cuyo interior dormía un hombre que tuvo que escapar a la carrera, se sienta hoy en el banquillo de la Audiencia de Badajoz.

Como ya adelantó este diario el pasado mes de julio, la fiscalía solicita para él 14 años de cárcel como presunto autor de un delito de incendio con peligro para la vida y la integridad física de las personas, así como una indemnización de 10.000 euros para el varón que habitaba la chabola. La defensa, que ejerce Antonio Calzadilla, solicita su absolución.

Según el ministerio público, el investigado prendió fuego a los pastos siendo consciente de las consecuencias de sus actos y abandonó después el lugar. Fue detenido poco después en las inmediaciones, tras ser identificado por varios testigos como el presunto responsable, y se le requisaron tres mecheros que llevaba encima. Al día siguiente declaró ante el juez, que decretó prisión provisional comunicada y sin fianza, medida cautelar que se mantiene en la actualidad.

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El acusado, por su parte, mantiene su inocencia. En su declaración en el Juzgado de Instrucción número 1, negó haber provocado el incendio de manera intencionada y contó que había accedido a la zona junto al puente Real a orinar cuando volvía del Hospital Universitario, tras lo que se fumó un cigarro y tiró la colilla encendida, pero sin voluntad de prender fuego a los pastos.

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