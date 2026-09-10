Badajoz se prepara para la Feria de la Caza y la Pesca 2026: estas son las fechas, horarios, precios y actividades

Badajoz calienta motores para acoger una de las citas más multitudinarias, consolidadas e internacionales del calendario. La concejala de Ifeba, Elena Salgado, ha presentado hoy los detalles de la nueva edición de Feciex, la Feria de la Caza y la Pesca, que se celebrará entre los días 17 y 20 de septiembre y se convertirá en el punto de encuentro de los sectores cinegético y piscícola de España y Portugal.

Horarios de apertura y precios

El evento abrirá sus puertas el próximo jueves 17 de septiembre a las 12.00 horas, siendo la inauguración oficial a las 12.30. Durante esa primera jornada, el recinto permanecerá abierto hasta las 21.00 horas.

El viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, los visitantes podrán acceder a la feria en un amplio horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas. Por su parte, la jornada de clausura del domingo día 20 mantendrá la hora de apertura a las 10.00 horas pero se cerrará antes que otros años, a las 16.00 horas, debido a una petición de las empresas que deben emprender el regreso a casa esa misma tarde para atender sus negocios el lunes.

Precio de la entrada y sorteos

La entrada general tendrá un precio de 4 euros. Se ha establecido un importe reducido de 2 euros para familias numerosas y para personas desempleadas. Por su parte, disfrutarán de acceso totalmente gratuito los niños de hasta 12 años (incluidos), los mayores de 65 años y los agentes comerciales acogidos al acuerdo AFE.

Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas de Ifeba como de forma anticipada, a través de la web oficial del recinto. Como incentivo adicional, las entradas darán opción a participar en diversos sorteos de artículos de caza, materiales de pesca y tarjetas regalo entre los asistentes.

Programación

Feciex vuelve a apostar por una programación ambiciosa que aúna la actividad comercial con propuestas divulgativas, deportivas y de ocio familiar. Entre lo más destacado del programa se encuentra la celebración del III Foro Hispano-Luso 'Para el Campo', que arrancará a las 09.30 horas el primer día, consolidándose como un espacio de análisis técnico, innovación y cooperación transfronteriza entre profesionales de ambos lados de La Raya.

La feria albergará también una variada agenda que incluye exhibiciones de perros de caza, demostraciones gastronómicas y muestras culinarias en vivo en el espacio 'Los Fogones de la Caza', puestos comerciales, la exposición del XIII Concurso de Caza Fotográfica, exhibiciones de cetrería y la exposición 'Majano Innovador'. Asimismo, los aficionados a las nuevas tecnologías y la precisión podrán disfrutar del simulador de realidad virtual de tiro y de las exhibiciones y pruebas coordinadas junto al Club Extremeño de Tiro Olímpico.

Los más pequeños también contarán con una amplia programación mediante talleres infantiles y actividades pedagógicas diseñadas para fomentar el contacto directo con la naturaleza y la concienciación ambiental desde edades tempranas. Accede aquí para ver todas las actividades.

Elena Salgado ha subrayado la trascendencia económica, cultural y medioambiental que este certamen representa no solo para la ciudad de Badajoz, sino para el conjunto de Extremadura y Portugal. Salgado ha destacado la marcada vocación transfronteriza de Feciex, una herramienta clave para dinamizar el turismo, fomentar la conservación de los espacios naturales y poner en valor dos actividades con arraigada tradición en el entorno rural extremeño y portugués.