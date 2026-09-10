Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AutismoContempopráneaEntrevistaFútbol
instagram

Feciex

Badajoz se prepara para la Feria de la Caza y la Pesca 2026: estas son las fechas, horarios, precios y actividades

Feciex celebrará su nueva edición del 17 al 20 de septiembre en Ifeba con exhibiciones, gastronomía, sorteos, actividades infantiles y el III Foro Hispano-Luso 'Para el Campo'.

Las entradas tendrán un precio de 4 euros y hay descuento para desempleados y familias numerosas

Feciex, en una imagen de archivo.

Feciex, en una imagen de archivo. / Jota Granado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mari Carmen Mateos

Mari Carmen Mateos

Badajoz

Badajoz calienta motores para acoger una de las citas más multitudinarias, consolidadas e internacionales del calendario. La concejala de Ifeba, Elena Salgado, ha presentado hoy los detalles de la nueva edición de Feciex, la Feria de la Caza y la Pesca, que se celebrará entre los días 17 y 20 de septiembre y se convertirá en el punto de encuentro de los sectores cinegético y piscícola de España y Portugal.

Horarios de apertura y precios

El evento abrirá sus puertas el próximo jueves 17 de septiembre a las 12.00 horas, siendo la inauguración oficial a las 12.30. Durante esa primera jornada, el recinto permanecerá abierto hasta las 21.00 horas.

El viernes 18 y el sábado 19 de septiembre, los visitantes podrán acceder a la feria en un amplio horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas. Por su parte, la jornada de clausura del domingo día 20 mantendrá la hora de apertura a las 10.00 horas pero se cerrará antes que otros años, a las 16.00 horas, debido a una petición de las empresas que deben emprender el regreso a casa esa misma tarde para atender sus negocios el lunes.

Precio de la entrada y sorteos

La entrada general tendrá un precio de 4 euros. Se ha establecido un importe reducido de 2 euros para familias numerosas y para personas desempleadas. Por su parte, disfrutarán de acceso totalmente gratuito los niños de hasta 12 años (incluidos), los mayores de 65 años y los agentes comerciales acogidos al acuerdo AFE.

Las entradas podrán adquirirse tanto en las taquillas de Ifeba como de forma anticipada, a través de la web oficial del recinto. Como incentivo adicional, las entradas darán opción a participar en diversos sorteos de artículos de caza, materiales de pesca y tarjetas regalo entre los asistentes.

Programación

Feciex vuelve a apostar por una programación ambiciosa que aúna la actividad comercial con propuestas divulgativas, deportivas y de ocio familiar. Entre lo más destacado del programa se encuentra la celebración del III Foro Hispano-Luso 'Para el Campo', que arrancará a las 09.30 horas el primer día, consolidándose como un espacio de análisis técnico, innovación y cooperación transfronteriza entre profesionales de ambos lados de La Raya.

La feria albergará también una variada agenda que incluye exhibiciones de perros de caza, demostraciones gastronómicas y muestras culinarias en vivo en el espacio 'Los Fogones de la Caza', puestos comerciales, la exposición del XIII Concurso de Caza Fotográfica, exhibiciones de cetrería y la exposición 'Majano Innovador'. Asimismo, los aficionados a las nuevas tecnologías y la precisión podrán disfrutar del simulador de realidad virtual de tiro y de las exhibiciones y pruebas coordinadas junto al Club Extremeño de Tiro Olímpico.

Los más pequeños también contarán con una amplia programación mediante talleres infantiles y actividades pedagógicas diseñadas para fomentar el contacto directo con la naturaleza y la concienciación ambiental desde edades tempranas. Accede aquí para ver todas las actividades.

Noticias relacionadas y más

Elena Salgado ha subrayado la trascendencia económica, cultural y medioambiental que este certamen representa no solo para la ciudad de Badajoz, sino para el conjunto de Extremadura y Portugal. Salgado ha destacado la marcada vocación transfronteriza de Feciex, una herramienta clave para dinamizar el turismo, fomentar la conservación de los espacios naturales y poner en valor dos actividades con arraigada tradición en el entorno rural extremeño y portugués.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos concejalas del PSOE dejan sus actas tras la condena por el caso David Sánchez
  2. Badajoz corona a su nueva Miss Extremadura: Layla Pérez representará a la región junto a Iván Lozano
  3. Seis detenidos por un robo con fuerza en la discoteca Santalia Summer Club de Badajoz tras una persecución policial
  4. La gran transformación para la que se prepara la Base Aérea de Talavera: nuevos cazas Hürjet, drones armados y empleo civil
  5. Accidente entre un coche y una moto en Badajoz: una mujer en estado crítico y un menor implicado
  6. Sorpresa en el PSOE de Badajoz, un quinto precandidato se suma a la carrera por la alcaldía
  7. Heridos una mujer y un bebé de nueve meses tras ser atropellados por una moto en Badajoz
  8. Es una inmensa alegría y un orgullo': la Virgen de la Soledad será alcaldesa perpetua de Badajoz

Badajoz se prepara para la Feria de la Caza y la Pesca 2026: estas son las fechas, horarios, precios y actividades

Badajoz se prepara para la Feria de la Caza y la Pesca 2026: estas son las fechas, horarios, precios y actividades

Badajoz vivirá la procesión "histórica" de San Francisco de Asís por sus calles con motivo del VIII Centenario de su muerte

Badajoz vivirá la procesión "histórica" de San Francisco de Asís por sus calles con motivo del VIII Centenario de su muerte

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Trece poemarios optan al premio literario ‘José de Espronceda’

Trece poemarios optan al premio literario ‘José de Espronceda’

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta

Tres detenidos en Badajoz tras encontrar 644 armas de fuego y cartuchos en una armería clandestina en Girona

Tres detenidos en Badajoz tras encontrar 644 armas de fuego y cartuchos en una armería clandestina en Girona

La mujer herida en un accidente de tráfico este miércoles en Badajoz se encuentra grave e ingresada en la UCI

La mujer herida en un accidente de tráfico este miércoles en Badajoz se encuentra grave e ingresada en la UCI

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa

Virus y vuelta al cole: cómo mantenerlos alejados de nuestra casa
Tracking Pixel Contents