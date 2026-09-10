Badajoz vivirá la procesión "histórica" de San Francisco de Asís por sus calles con motivo del VIII Centenario de su muerte

Badajoz será escenario el próximo sábado 12 de septiembre de una jornada que quedará para la historia de la Iglesia diocesana y de la familia franciscana. Con motivo del VIII Centenario de la Pascua de San Francisco de Asís, la Comisión Franciscana Diocesana de Mérida-Badajoz ha organizado un amplio programa de actos que tendrá como momento más esperado la primera procesión de una imagen de San Francisco por las calles de la ciudad.

La coordinadora de la Comisión Franciscana Diocesana de Mérida-Badajoz y religiosa del convento de las Clarisas Descalzas de Badajoz, sor María Esperanza de Jesús Menacho, explica que toda la orden franciscana ha celebrado durante los últimos tres años el denominado "centenario articulado", culminando ahora con el aniversario de la muerte del santo de Asís.

"Un acto histórico"

"Será un acto histórico porque la imagen de San Francisco no ha salido nunca por nuestra ciudad. La orden franciscana queremos que salga nuestro padre a bendecir nuestra ciudad", destaca la religiosa.

La jornada comenzará a las 10.30 horas en el salón de actos del Arzobispado con la conferencia 'El legado espiritual de San Francisco', que impartirá fray Vidal Rodríguez López, "guardián del Real Monasterio de Guadalupe".

A las 12.00 horas dará comienzo la solemne procesión, que partirá desde el arzobispado y recorrerá las calles Hernán Cortés, Obispo San Juan de Ribera, plaza de España, San Blas, Arco Agüero y López Prudencio hasta llegar a la Catedral Metropolitana de Badajoz. Durante el recorrido se realizarán distintas paradas con oraciones y cantos propios de la espiritualidad franciscana, entre ellos las Alabanzas al Dios Altísimo, el Saludo a la Virgen María compuesto por San Francisco y el Cántico de las Criaturas, escrito poco antes de su fallecimiento.

La celebración culminará con una Eucaristía presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor José Rodríguez Carballo, franciscano, y con la veneración de las reliquias de San Francisco y Santa Clara, símbolo de la estrecha unión espiritual entre ambos santos.

Una imagen que nunca ha procesionado en Badajoz

La imagen que recorrerá las calles de la capital pertenece al monasterio de Santa Ana, que la ha cedido para esta ocasión. Será portada sobre unas parihuelas prestadas por la hermandad de Santo Domingo y contará con la colaboración de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Amargura en la organización del cortejo.

La procesión estará encabezada por representantes de las tres ramas fundadas por San Francisco: los frailes menores, las hermanas clarisas y los franciscanos seglares. Abrirá el desfile un fraile portando la Cruz de San Damián, acompañado por un terciario franciscano con un estandarte y una clarisa con el relicario.

En total, está prevista la participación de más de 120 religiosos y seglares franciscanos, con representación de los monasterios de Badajoz, Montijo, Zafra, Almendralejo, Campanario, Llerena, además de religiosas procedentes de Belalcázar y Alcalá.

"Se ve que está vivo todavía el espíritu de San Francisco en nuestra provincia eclesiástica", afirma sor María Esperanza.

Una celebración abierta a toda la diócesis

La coordinadora subraya que la convocatoria está dirigida "a la Iglesia diocesana, al pueblo pacense y a todo aquel que tiene fe" para dar gracias por la figura del santo de Asís. Además, durante la comunión de la Eucaristía se estrenará un canto dedicado a San Francisco compuesto por Pedro Monty y José Ramón, cuya interpretación formará parte de la celebración.

La organización también ha querido agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz por la autorización concedida para que la imagen pueda salir en procesión. "Estamos muy agradecidas porque se han portado muy bien con nosotras", señala la religiosa.

Indulgencia plenaria hasta enero de 2027

Con motivo del VIII Centenario, sor María Esperanza Menacho recuerda además una gracia especial concedida por el Papa León XIV a toda la familia franciscana.

"Todos los días se puede ganar la indulgencia plenaria por uno mismo o por un difunto", explica, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Iglesia: visitar un templo franciscano, confesarse, comulgar, profesar la fe mediante el Credo y rezar por las intenciones del Papa.

Esta concesión estará vigente hasta el 10 de enero de 2027 en todos los templos franciscanos, incluidos los monasterios de Santa Ana y de las Clarisas Descalzas de Badajoz.

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Para sor María Esperanza, toda esta celebración resume el legado espiritual del santo de Asís: "Lo único que quería San Francisco era vivir el santo Evangelio".