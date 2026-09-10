Cinco años de prisión para el acusado de provocar un fuego junto al puente Real de Badajoz el verano pasado

Cinco años de prisión. Es la pena que la Audiencia de Badajoz ha impuesto al varón de 35 años acusado de provocar un fuego de pastos junto al puente Real el 18 de agosto de 2025, que obligó a cortar el tráfico, desalojar el tanatorio y calcinó una chabola en la que dormía en esos momentos un hombre, que gracias a los ladridos de sus perros se despertó y pudo huir de las llamas.

Un acuerdo entre la fiscalía, que inicialmente solicitaba 14 años de cárcel, y la defensa, ejercida por Antonio Calzadilla, ha evitado la celebración del juicio, previsto este jueves, y el tribunal ha dictado sentencia de conformidad.

El investigado ha sido condenado como autor de un delito de incendio con riesgo concreto para la vida y la integridad física de las personas, que contempla penas de 10 a 20 años de cárcel, pero se le ha rebajado un grado atendiendo a las circunstancias en las que se produjeron los hechos y a este subtipo se le ha aplicado la atenuante analógica de retraso mental ligero, lo que ha permitido rebajar el castigo a los 5 años de prisión. Tiene un grado de discapacidad intelectual del 57%, que no anula, pero sí afecta a sus facultades cognitivas y volitivas, según ha argumentado el fiscal al modificar sus conclusiones.

Al tiempo de condena hay que descontar el tiempo que lleva en prisión provisional, más de un año.

Antonio Calzadilla, abogado de la defensa. / LA CRÓNICA

También con el acuerdo se ha reducido considerablemente la cuantía de la responsabilidad civil, que ha pasado de los 10.000 euros que solicitaba el ministerio público en su calificación provisional a 3.000 euros. Esta cantidad será la que el condenado tendrá que abonar al hombre que perdió su chabola y sus enseres a causa del fuego. En ejecución de sentencia se determinarán los plazos de abono.

El abogado de la defensa ha mostrado su satisfacción por este acuerdo.

Los hechos

Los hechos por los que ha sido condenado tuvieron lugar sobre las 19.30 horas del 18 de agosto de 2025, cuando el investigado, que regresaba de visitar a un allegado en el Hospital Universitario, se dirigió a una zona de pastos situada junto al puente Real y prendió fuego, abandonando después el lugar saltando una valla. Las llamas se propagaron hasta el tanatorio, que tuvo que ser desocupado y la Policía Local tuvo que cortar al tráfico rodado y peatonal en ambos sentidos la circulación en el puente por el riesgo.

Además, en una chabola que había en una zona próxima a dónde se originó el incendio estaba durmiendo en esos momentos la persona que la ocupaba habitualmente, que se percató de las llamas gracias al aviso de sus perros y tuvo que salir corriendo. La barraca y todos los enseres que había en su interior quedaron completamente calcinados.

Las llamas alcanzaron la parte baja de un eucalipto de enormes dimensiones al lado del tanatorio y se llegó a temer que si el fuego seguía consumiendo el árbol, terminara cayéndose, pero los bomberos lograron atajarlo a tiempo y el incendio quedó controlado una hora después.

Tras el incendio, dos testigos señalaron al condenado como el presunto autor del fuego y la Policía Local lo detuvo cuando se encontraba aún en las proximidades, junto a la parada de autobús urbano que hay pasando el McDonald’s de la avenida de Elvas. Al cachearlo, le intervinieron tres mecheros.

Una vez ante el juez negó haber provocado de manera intencionada el incendio, pero sí reconoció que había bajado a la zona donde se declaró a orinar, se había fumado un cigarro y había tirado la colilla encendida. El acuerdo de este jueves conlleva el reconocimiento de los hechos que le imputa el ministerio público.

El incendio del puente Real se produjo tras una sucesión de fuegos intencionados en distintas zonas de Badajoz, como Las Vaguadas, Sancha Brava y Tres Arroyos, que generaron alarma entre la ciudadanía. Comenzaron en julio y prosiguieron en agosto, cuando llegaron a registrarse hasta 14 en una única jornada.

Noticias relacionadas

La Policía Local incluso puso en marcha un dispositivo especial para tratar de localizar a el o los pirómanos y, en un principio, se sospechó que el presunto autor del incendio junto al puente Real pudiera estar implicado en algunos de ellos. Sin embargo, según su defensa, tras analizar su teléfono móvil para conocer su ubicación en las horas y lugares en las que se habían producido, no se acreditó su vinculación.