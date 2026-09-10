Condenadas dos enfermeras del Hospital Universitario de Badajoz por consultar datos clínicos de una compañera

La Audiencia de Badajoz ha condenado a dos enfermeras del Hospital Universitario acusadas de acceder sin permiso al historial clínico de una compañera, que en ese momento padecía una «grave enfermedad» que ni su entorno más cercano conocía entonces. A una de ellas, que consultó una vez el historial, le ha impuesto 15 meses de prisión y una multa de 9 meses con cuota diaria de 6 euros por un delito de descubrimiento y revelación de secreto y a la otra, que lo hizo en cinco ocasiones, 19 meses de cárcel por el mismo delito pero continuado y multa de 10 meses y medio a razón de 6 euros al día. Además, a ambas las inhabilita para ejercer su profesión durante 3 años.

Por estos hechos se procesó a un tercer enfermero, defendido por José Duarte, que conformó la pena para evitar el juicio, celebrado el pasado 8 de julio. Fue condenado a 1 año de prisión (se acordó su suspensión), 1 año y 6 meses de inhabilitación absoluta y al pago de 10.000 euros en concepto de responsabilidad civil. En el caso de las otras dos condenadas, se han fijado indemnizaciones de 1.000 y 5.000 euros (mil euros por cada acceso acreditado).

Estas dos últimas, cuya defensa está en manos de Raúl Tardío, letrado del Colegio de Enfermería, mantuvieron su inocencia y durante la vista negaron haber consultado los datos de la denunciante a través del sistema Jara. La explicación que dieron es que los equipos informáticos son compartidos por el personal sanitario y que usurparon sus perfiles.

Coartada "poco creíble"

Sin embargo, el tribunal considera que esta cortada, «además de ser poco creíble», carece de toda base probatoria. En este sentido, en su sentencia, expone que no hay dudas de que accedieron al historial clínico de su compañera, que lo hicieron sin consentimiento y que de esta forma conocieron la grave enfermedad que padecía, que no había revelado prácticamente a nadie en esa fecha.

Así, refrenda la tesis de la acusación particular, ejercida por Fernando Cumbres, y da por probado que a raíz de esos accesos -algunos de ellos registrados a horas «muy significativas», como la madrugada de Nochevieja a Año Nuevo-el resto de compañeros de la denunciante conocieron su enfermedad y la visitaron cuando estaba ingresada en el hospital, sin que ella lo hubiera comentado con ninguno de ellos, pues lo mantenía «en secreto». «Este es un indicio muy relevante y de singular potencia acreditativa», expone el fallo.

Daño psíquico

La Audiencia también cree probado que a causa de estos hechos -la perjudicada tras ver que su enfermedad era conocida por otros colegas comprobó que las acusadas habían accedido a su historial clínico- sufrió una alteración de tipo psíquico, encuadrada dentro del síndrome ansioso-depresivo, que le generó alteración emocional en el ámbito familiar y social.

Las dos condenadas abonaron los 1.000 y 5.000 euros en concepto de responsabilidad civil antes de la celebración del juicio, por lo que el tribunal les ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño (su defensa la había solicitado con carácter cualificado y el tribunal, de oficio, la ha elevado por haber abonado las cantidades citadas antes de la vista). Esto ha supuesto una rebajar las penas de prisión en un grado.

La sentencia sostiene que el delito cometido por las acusadas se debió solo al afán de ambas de «cotillear o fisgonear», pues no se ha probado «ni remotamente» que tuvieran otra intención al acceder al historial clínico de su compañera de trabajo, motivo por el que los magistrados entienden que la responsabilidad civil tiene que «acomodarse» no solo a la importancia del daño moral causado, sino también al hecho en sí: «un simple acto (cinco en el otro caso) de fisgoneo con repercusión penal».

Así, recuerda que el simple acceso a la historia clínica de una persona sin justificación es punible, pues como establece la abundante jurisprudencia, se trata de «un dato sensible y el acceso no consentido es una acción que perjudica al paciente, lesionando su derecho a la intimidad».

La fiscalía solicitaba para las dos procesadas 3 años de cárcel, 7 años de inhabilitación y que indemnizaran a la víctima con 3.000 euros cada una.

La acusación particular, por su parte, pedía 3 años y tres meses de prisión y 8 años de inhabilitación para la enfermera que consultó el historial clínico cinco veces y 2 años y medio de cárcel y 6 años de inhabilitación para la que lo hizo en una ocasión. Además, reclamaba que su clienta que cada una de ellas compensara a su clienta con 15.000 euros.

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La sentencia de la Audiencia de Badajoz no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).