Un diccionario ilustrado extremeño cobrará vida este sábado en la XVII Salita del Cómic de Badajoz

Badajoz volverá a reunir a los amantes de las viñetas con la celebración de la XVII Salita del Cómic, una cita organizada por la Asociación Cultural ExTreBeO y el Ayuntamiento de Badajoz que concentrará a autores, dibujantes y aficionados en torno a la ilustración. La actividad se desarrollará principalmente en el museo de la Ciudad Luis de Morales, con una programación que combina charlas, mesas redondas, presentaciones editoriales y cómic en vivo.

La cita llega este año algo antes de lo habitual, ya que tradicionalmente se celebraba en octubre. "Este año se ha adelantado un poco la fecha para aprovechar mejor el buen tiempo y porque en septiembre siempre venimos con más ganas después del verano", ha explicado Carlos Díaz, organizador de la actividad, durante la presentación de la programación junto al concejal de Cultura, José Antonio Casablanca.

Un diccionario extremeño dibujado en directo

Uno de los platos fuertes llegará el sábado por la mañana a San Francisco. El público podrá contemplar en directo cómo distintos artistas dan forma a un gran proyecto colectivo. Esta vez, en lugar de realizar un único cómic gigante, la propuesta será crear un diccionario ilustrado extremeño.

El trabajo estará compuesto por 26 planchas de 50 por 70 centímetros, en las que cada dibujante ilustrará una expresión o palabra característica de Extremadura. Una iniciativa pensada no solo para reivindicar el dibujo y el cómic, sino también para jugar con el vocabulario y la identidad de la región.

El proceso de creación se realizará ante los visitantes, en paneles de gran formato, convirtiendo el dibujo en un espectáculo abierto al público y en uno de los momentos más visuales de esta XVII Salita del Cómic de Badajoz. "La idea es que cada uno aporte una expresión típica de aquí, como por ejemplo arrecío o pitera", apunta Díaz.

Autores y cómic histórico en el Luis de Morales

La programación continuará por la tarde con tres charlas en el museo Luis de Morales, en las que el público podrá acercarse al trabajo y la trayectoria de diferentes nombres vinculados al mundo del cómic.

Entre los participantes estará Carolina Corbillo, guionista madrileña especializada, entre otros ámbitos, en cómic histórico. También participará Noelia Vega, dibujante pacense con una destacada trayectoria dentro de este género.

A ellos se sumará Javier Deisusi, autor vasco afincado en el norte de Cáceres, que compartirá con los asistentes su última obra. Las conversaciones permitirán conocer qué hay detrás de una historieta, desde la construcción del guión hasta el trabajo gráfico que finalmente llega a las páginas.

Novedades editoriales y protagonismo extremeño

La Salita arrancará este viernes a las 18.00 horas con la presentación de novedades editoriales de ExTreBeO. La jornada dará protagonismo a los creadores de la tierra, con distintas presentaciones de autores extremeños.

El programa del viernes culminará con una mesa redonda sobre los guionistas de la región, abriendo el debate sobre una parte del cómic que no siempre resulta tan visible como el dibujo, pero que constituye la columna vertebral de cada historia.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca y el organizador de la actividad, Carlos Díaz, en la presentación. / Cedida

La cita volverá a poner frente a frente a creadores y aficionados, con el dibujo y el guión como hilo conductor. El habla extremeña también tendrá su propia página: la que escribirán y dibujarán en directo los artistas en San Francisco este sábado.