IREN y el BCB firman un acuerdo de tres campañas

El BCB Badajoz inicia una nueva etapa con un aliado de peso. La compañía IREN se ha convertido en el patrocinador principal del club para las próximas tres temporadas, un acuerdo que hará que el primer equipo pase a competir bajo la denominación de IREN BCB en su regreso a Segunda FEB.

Una alianza con impacto en Badajoz

La alianza llega en un momento de crecimiento para ambas partes. Mientras el conjunto pacense afronta una temporada histórica en categoría nacional, la empresa continúa avanzando en su proyecto de centro de datos en Badajoz, reforzando así su vinculación con Extremadura.

Más allá del cambio de nombre, el convenio incluye un componente social que irá más allá de la pista. Ambas entidades trabajarán conjuntamente en becas para deportistas en riesgo de exclusión, programas inclusivos con asociaciones locales, iniciativas de sostenibilidad y actividades educativas relacionadas con las disciplinas STEAM, con el objetivo de generar un impacto duradero en la ciudad. No es la primera experiencia de la empresa en el mundo del baloncesto; también patrocinan a los Golden State Warriors de la NBA.

El respaldo al proyecto deportivo

El CEO de IREN España, Gabriel Nebreda, subrayó que el acuerdo representa «mucho más que un patrocinio deportivo» y lo definió como una muestra del compromiso de la compañía con Badajoz y Extremadura. Según explicó, los valores del deporte (esfuerzo, trabajo en equipo y superación) encajan con la filosofía de una empresa que aspira a dejar un legado positivo en la región.

En el club también consideran que el acuerdo supone un paso adelante para consolidar el proyecto. El presidente del BCB, Antonio Correa, destacó que la alianza permitirá seguir fortaleciendo la cantera y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento a los jóvenes jugadores, además de impulsar la proyección del baloncesto pacense.

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El acuerdo llega en la semana en la que el equipo ha iniciado oficialmente la pretemporada con la vista puesta en su estreno en Segunda FEB, una campaña en la que el histórico club de Badajoz buscará consolidarse en la categoría con el respaldo de un patrocinador que acompañará al proyecto durante las tres próximas temporadas.