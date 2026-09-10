El PSOE de Badajoz afea a la Junta que 'venda' los avances de la Ronda Sur tras 4 años con el proyecto "frenado"

El grupo municipal socialista ha valorado positivamente que la Junta de Extremadura haya declarado urgente la ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar el segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz, entre las carreteras de Valverde de Leganés y Olivenza, pero afea que esta decisión llegue "casi cuatro años después" de que el trazado fuera aprobado definitivamente, en noviembre de 2022.

“Es un paso positivo y necesario, pero no podemos presentarlo como si todo este tiempo no hubiera pasado. El trazado estaba aprobado desde 2022 y las expropiaciones quedaron después bloqueadas por falta de disponibilidad presupuestaria”, ha querido precisar su portavoz, Silvia González.

A través de un comunicado, el PSOE ha recordado que el procedimiento expropiatorio comenzó a tomar forma en octubre de 2024, cuando se publicó la relación de bienes y derechos afectados. Sin embargo, el expediente no pudo continuar por falta de disponibilidad presupuestaria para la ejecución de la obra y no se retomó hasta julio de este año, cuando fue necesario someter de nuevo a información pública una relación complementaria de bienes y derechos tras detectarse cambios de titularidad en algunas de las fincas.

"La propia evolución presupuestaria refleja ese parón", ha insistido. Según los socialistas, las cuentas autonómicas de 2026 incorporaron una partida inicial de 1,5 millones de euros para este año, junto a 15,9 millones para 2027, 24,3 millones para 2028 y 5,1 millones para 2029. Posteriormente, el 28 de julio, la Junta autorizó la contratación de las obras por 44,7 millones de euros y ahora, el 9 de septiembre, ha declarado urgente la ocupación de los terrenos.

Para el PSOE, esta cronología demuestra "que no estamos ante un proyecto que haya avanzado de manera continuada durante estos años, sino ante una infraestructura que ha permanecido frenada y que ahora se intenta reactivar mediante distintos acuerdos administrativos".

"En pocas semanas hemos conocido la autorización del gasto, la licitación y ahora la urgencia de las expropiaciones, pero detrás de cada anuncio hay un expediente que llevaba años esperando”, ha señalado Silvia González, para quien esta sucesión de decisiones pone de manifiesto "una forma de gestionar poco ordenada, en la que los avances se van comunicando de manera fragmentada y sin ofrecer una visión completa de la situación real del proyecto".

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El PSOE confía en que la tramitación avance "sin nuevas interrupciones" y defiende que una infraestructura de esta importancia para Badajoz exige "planificación, continuidad y transparencia" sobre sus plazos y su ejecución.